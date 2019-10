Nach dem Apfeltag steht in Stockach bereits die nächste große Veranstaltung an: Der Interkulturelle Tag findet am Sonntag, 27. Oktober, im Bürgerhaus Adler Post statt. Die Runde der Veranstalter wird immer größer. Diesmal sitzen beim Pressegespräch acht Teilnehmer zusammen, um das Programm vorzustellen.

Dabei wird deutlich, dass auch die zwölfte Auflage des Familiennachmittags kein Selbstläufer ist. Bereits im Januar habe man mit der Organisation begonnen, erzählt Stadtjugendpfleger Frank Dei. Zum Organisations-Team gehören erneut Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei Stockach, und Lisa Hallermann, Gemeindediakonin der evangelischen Kirche.

Programm von 14 bis 17 Uhr

Es ist ihnen gelungen, wieder ein „kulturbuntes“ Programm zusammenzustellen, das in diesem Jahr von 14 bis 17 Uhr dauern wird. „Wir haben es etwas komprimiert und sind gespannt, wie das ankommt“ sagt Frank Dei. Florentin Stemmer wird wie in den Vorjahren durch den Nachmittag führen und alle 15 Minuten die nächsten Darsteller auf die Bühne bitten. Diese sind – wie das erwartete Publikum – ganz jung bis hin zu gestandenen Erwachsenen.

Nach den Kindergartenkindern und der Eröffnung durch Bürgermeister Rainer Stolz sind feurige Tanzeinlagen geplant. Die Gruppe Samba O aus Orsingen-Nenzingen hat Lisa Hallermann entdeckt. Nach deren Auftritt werden Tänzerinnen einer Balletschule aus Ravensburg einen irischen Tanz und Flamenco vorführen. Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf bringt modernen Hip-Hop ins Bürgerhaus und auch die Kinder der Eigeltinger Gemeinschaftsschule bereiten einen Tanz vor. „Sie haben selbst angefragt und sind zum ersten Mal dabei“, freut sich Gabriele Gietz. Auch eine afrikanische Trommelgruppe kam über die Konstanzer Flüchtlingshilfe auf die Veranstalter zu.

Erstmals sind auch die Yetis dabei

Das Trio Abu Hassoum spielt orientalisch-arabische Musik. Die drei Brüder waren schon im vergangenen Jahr dabei. Neu sind die hawaiianischen Tänze, die Gabriele Kalehua-Streuer aus Hohenfels mit ihrer Gruppe zeigen wird. Dagegen gehören der Auftritt der Nellis und die tamilischen Tänze schon fest zum Interkulturellen Tag.

Kurz vor dem Finale treten die Yetis auf. „Wir haben sie schon öfter angefragt, diesmal klappt es endlich“, so Dei. Die Yetis gehörten schließlich zur Festkultur in Stockach, betont er. Mit der über Stockach hinaus bekannten Sängerin Deborah Rosenkranz endet das Bühnenprogramm. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Es gibt ganz unterschiedliche Kreativ-Angebote der Stadtjugendpflege, der Kulturbrücke und der beiden Künstler Michel Leroux und Chantal Lagrange aus Bodman, ein Quiz der Stadtbücherei sowie die beliebten Großspiele der Stadtjugendpflege.

„Speed-Dating„ mit der VABO-Klasse

Außerdem bietet das Berufsschulzentrum Stockach interessierten Besuchern beim „Speed Dating„ die Gelegenheit, mit Schülern der VABO-Klasse (VABO steht für Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse) zu vorbereiteten Themen ins Gespräch zu kommen. „Es ist hochspannend, auf diese Weise andere Kulturen kennenzulernen“, findet Frank Dei.

Stände einiger Organisatoren liefern weitere Informationen. Damit bei all dem Trubel das Essen und Trinken nicht zu kurz kommt, werden Kaffee, Kuchen und russische Süßspeisen von der evangelischen Kirche, orientalische Spezialitäten vom Helferkreis und kalte Getränke von der Stadtjugendpflege bereitgehalten. Einem erlebnisreichen Nachmittag mit der ganzen Familie steht also nichts mehr im Weg.

Die Organisatoren

Neben Stadtjugendpfleger Frank Dei und seinem Team sind in diesem Jahr dabei: die Caritas Singen-Hegau mit Anja Selke (Beraterin für erwachsene Zuwanderer ab 27 Jahren) und Ayten Yilmaz (Leiterin Jugendmigrationsdienst), Laura Schümann (die neue Integrationsbeauftragte der Stadt Stockach), Ida Hirt (Schulsozialarbeiterin am Berufsschulzentrum Stockach), Gabriele Gietz (Leiterin der Stadtbücherei Stockach), Lisa Hallermann (Gemeindediakonin) und Markus Rüb, der gerade sein Praxissemester in der evangelischen Gemeinde absolviert. Der zwölfte Interkulturelle Tag findet am 27. Oktober von 14 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Adler Post statt. (wig)