von SK

Polizisten in einem zivilen Streifenwagen haben den 40-Jährigen am Dienstag gegen 18 Uhr in der Industriestraße kontrolliert, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten stellten demnach Drogeneinfluss bei dem Mann fest. Außerdem erregte frisch gedüngte Erde im Kofferraum des Fahrzeugs den Verdacht der Polizisten. Dieser Verdacht bestätigte sich laut der Mitteilung bei der Durchsuchung seiner Wohnung in einer Kreisgemeinde. Dort fanden die Polizisten Zubehör und mehrere Anlagen für die Aufzucht von Marihuana – in bepflanztem und nicht bepflanztem Zustand. Gegen den 40-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verdachts auf Herstellung von und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln. Weil er unter Drogeneinfluss am Steuer saß, musste der Mann außerdem eine Blutprobe abgeben. Von deren Ergebnis hängen weitere Maßnahmen ab.