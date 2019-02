von SK

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, klingelte der Täter an einem Wohnhaus in der Friedhofsstraße und gab dem 84-jährigen Bewohner gegenüber vor, er habe seine Busfahrkarte verloren. Als der ältere Mann zehn Euro holen ging, um sie dem Unbekannten zu geben, betrat der Mann die Wohnung und stahl eine Geldmappe. Der Unbekannte war zwischen 26 und 28 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte eine normale Statur und braunes Haar. Er trug eine Jeans und eine Weste und sprach mit regionalem Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter (07771) 9391-0 zu melden.