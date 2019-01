von Stephan Freissmann

An Dreikönig starten die Stockacher Narren traditionell in die Fasnacht. Dabei gab es neue Gerichtsnarren, eine Büttenrede von Zirkuspfarrer Adrian Bolzern – und einen politischen Gastauftritt von EU-Kommissar Günther Oettinger. Der Abend in Bildern.

Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Narrenrichter Jürgen Koterzyna (links) verabschiedet Thomas Warndorf. Bild: Freißmann, Stephan Zirkuspfarrer Adrian Bolzern mit stilechter Stola. Bild: Freißmann, Stephan Vater Hubert und Sohn Marcel Reiser. Bild: Freißmann, Stephan Beim Eintrag ins Goldene Buch (von links): Bürgermeisterstellvertreter Werner Gaiser, EU-Kommissar Günther Oettinger, Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Bild: Freißmann, Stephan Datenschutz mit Papiertüte: Wer nicht aufs Foto will, kann eine Papiertüte aufsetzen, wie Laufnarrenvater Michael Zehnle hier zeigt. Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Die Installierung neuer Gerichtsnarren. Bild: Freißmann, Stephan Thomas Warndorf (links) zeigt das Titelblatt des Narrenbuches, das der Singener Künstler Antonio Zecca (rechts) gestaltet hat. Bild: Freißmann, Stephan Europawahl-Kandidatin Heide Pick (CDU, Wahlkreis Zollernalb) und Christine Hämmerle, Ehefrau des Konstanzer Landrats Frank Hämmerle, begleiten Stockachs Alt-Bürgermeister Franz Ziwey auf die Bühne im Bürgerhaus Adler Post. Bild: Freißmann, Stephan Rainer Vollmer präsentiert die Hans-Kuony-Post – die Reiter zieren das Titelblatt als Dank für die aufwendige Aufgabe bei Stockacher Umzügen. Bild: Freißmann, Stephan Narrenrichter Jürgen Koterzyna (links) überreicht EU-Kommissar Günther Oettinger ein Bild als Geschenk. Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Wie hieß die Beklagte noch gleich? Fürsprech Michael Nadig (links) genießt das Ratespiel, das er mit dem neuen Kläger Wolfgang Reuther veranstaltet. Bild: Freißmann, Stephan Die neuen Gerichtsnarren (von links): Frank Walter, Markus Buhl, Marcel Reiser. Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Schlusswort durch Stockachs Alt-Bürgermeister Franz Ziwey. Bild: Freißmann, Stephan Bild: Freißmann, Stephan Günther Oettingers Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Stockach. Bild: Freißmann, Stephan

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein