Stockach Dreikönigssitzung des Narrengerichts: Narren zwischen Schweiz und Berlin

Beim Narrengericht gibt es mehr als eine Verhandlung. Die Bundespolitik und der südliche Nachbar waren große Themen bei der ersten Narrenversammlung.

Wer wird der Beklagte? Und was tut sich im Narrengericht? Das sind die großen Fragen, die das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken bei seiner Dreikönigssitzung beantwortet. Aber es geht beim Stockacher Fasnachtsauftakt natürlich noch um eine Menge anderer Dinge. Die Narren nutzen den Start in die Fasnacht auch, um Themen für die kommenden Wochen zu setzen. Und wenn alles kommt, wie es sich an Dreikönig abzeichnete, werden diese mit zwei Orten zu tun haben: Die Schlagworte heißen Berlin und Schweiz – und zwar in wechselnden Konstellationen.

Das Narrengericht ist nicht nur durch seine Gründungslegende – die Schlacht vom innerschweizerischen Morgarten und Hans Kuonys weisen Ratspruch an Herzog Leopold von Österreich – mit der Schweiz verbunden, sondern spätestens seit dem Jubiläum zur Feier des 700. Jahrestags dieser Schlacht auch durch enge närrische und offizielle Kontakte. Eher offiziell, aber auch närrisch gehört Ernst Stocker, Regierungsrat des Kantons Zürich und vergleichbar mit einem Landesfinanzminister, zu diesen Kontakten. Mit Landrat Frank Hämmerle hatte Stocker 2015 die Schirmherrschaft für die Feierlichkeiten zum Morgarten-Jubiläum übernommen. An Dreikönig war er als Gastredner geladen und versuchte anhand "zweifelhafter Quellen" nachzuweisen, dass einer seiner Urahnen weiland vor der Schlacht am Morgarten dem Hans Kuony einen solchen Schrecken eingejagt habe, dass dieser, nachdem die beiden mehrere Schnäpse miteinander getrunken haben, betrunken im Stroh eingeschlafen sei und die Schlacht verpasst habe. Und Stocker, gelernter Landwirt, der bis 2007 einen eigenen Betrieb geführt hatte, warf die Frage auf, welche Risiken ein Schweizer Regierungsrat eingehe, wenn er in ein regierungsloses Land fahre.

Womit Stocker zum zweiten geografischen Schwerpunkt des Abends gekommen war. Nicht nur er schoss eine Spitze in Richtung der Bundeshauptstadt. Auch Narrenrichter Jürgen Koterzyna sagte in einem der vielen politischen Momente des Abends, dass man angesichts der lahmenden Koalitionsverhandlungen eigentlich den ganzen Berliner Politikbetrieb vor das Narrengericht zerren und in den Brunnen tunken sollte. Die Schwierigkeiten, einen Beklagten für 2018 zu finden, erklärte sich Kläger Thomas Warndorf auch damit, dass die Bundespolitiker Angst vor dem Narrengericht hätten.

Fernab von den fernen Bezügen blickten die Narren auch in die Region. Narrenrichter Koterzyna: Nach Radolfzell habe er sich nicht getraut, da wisse man nie, ob Gespräche mitgeschnitten werden. Und das Narrengericht bekam auch selber sein Fett weg. Holger Schank, närrischer Gastredner und Zunftrat der Meßkircher Katzenzunft, stellte ausführlich dar, wie viel glanzvoller die Stockacher Fasnacht im Vergleich zur Meßkircher sei. Doch dafür sei die Meßkircher Fasnacht etwas zum Lachen – im Gegensatz zu Stockach.

Das widerlegten neben den Gerichtsnarren nicht zuletzt verschiedene Gastbeiträge. Neben Sophie Schubert, bekannt als d'Nelleburgere, und Peter Zahrt, der zur Reihe der Narrenbuchgestalter gehört, sei hier beispielhaft der evangelische Pfarrer Rainer Stockburger genannt, der sich in seinem ersten närrischen Auftritt in Stockach auf die komische Suche nach dem Tor zum Bodensee machte, das die Stadt zwar werbemäßig für sich in Anspruch nehme, das aber nirgends zu finden sei.

Was wird sonst noch wichtig? Das Narrenbuch feiert mit dem diesjährigen Titelblatt – gestaltet von Karl Rudigier – ein närrisches Jubiläum, nämlich 45 Jahre Narrenbrunnen mit Hans Kuony, nach dem Motto: 50 Jahre feiert ja jeder. Und die Stockacher Fasnachtslieder sollen intensiv gepflegt werden. Im Herbst wolle man, so Narrenrichter Koterzyna, den 111. Geburtstag des Fasnachtskomponisten Willi Hermann begehen, der aus Stockach stammte und in Konstanz bei Herosé gearbeitet hat. Ein Arrangement von Hermanns Lied "Ja wenn der ganze Bodensee ein einz'ges Weinfass wär" hat Koterzyna der Leiterin der Hans-Kuony-Kapelle, Simone Renz, an Dreikönig schon überreicht.

