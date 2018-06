Stockach Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße 313

Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 20 000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Zwei Autos sind am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 313 kurz vor der Autobahnunterführung bei Stockach zusammengestoßen. Laut einer Pressemitteilung übersah ein 28-jähriger Mann, der mit seinem Fahrzeug von einem Waldweg auf die B313 auffahren wollte, einen Wagen mit zwei Insassen, die in Richtung Espasingen unterwegs waren. Die drei Unfallbeteiligten wurden durch den seitlichen Zusammenstoß leicht verletzt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 20 000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.