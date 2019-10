In einer Ehe würde man nach 50 gemeinsamen Jahren von der Goldenen Hochzeit sprechen. Das Jubiläum der Dorfhelferinnenstation wurde ebenso gefeiert. Es begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, gehalten von Pfarrerin Martina Stockburger und Pfarrer Dominik Rimmele. Den Empfang gestalteten Gruppen aller drei Orte: Die Wahlwieser Frauengemeinschaft bewirtete die Gäste im Dorfgemeinschaftshaus Orsingen, eine Bläsergruppe des Musikvereins Nenzingen unterhielt mit zwei Stücken. Bürgermeister Bernhard Volk wies darauf hin, dass seine Vorgänger als treibende Kräfte einen wesentlichen Anteil am Jubiläum hätten: Schon 1958 wurde die Dorfhelferinnenstation in Nenzingen ins Leben gerufen, in Orsingen-Wahlwies folgte sie 1966. Seit dem 1. Juli 1969 sind beide Stationen vereint.

Einsatzleiterin Vera Zeiher ging auf die veränderten Arbeitsbedingungen ein. Früher habe die Großfamilie vieles mitgetragen, dadurch waren Kinder- und Seniorenbetreuung oft gewährleistet. Heute gebe es zwar Krippenplätze und Ganztagesbetreuung, doch auch andere Krankheitsbilder. Früh erkannte schwere Krankheiten, psychosomatische Erkrankungen und Risikoschwangerschaften sind ein Teil davon. Manchmal ist eine Dorfhelferin dadurch viele Wochen in einer Familie.

Die Einsätze werden hauptsächlich von den Krankenkassen übernommen. Auch die politischen und kirchlichen Gemeinden zählen zu den Trägern. „In Absprache haben wir auch ein Spendenkonto für unsere Station angelegt, denn es gibt Situationen, in denen Einsätze gekürzt oder nicht bezahlt werden“, sagte Vera Zeiher. So könnten sie im Notfall schnell und unbürokratisch Hilfe schicken. Sie betonte: „Soziale Netzwerke in allen Bereichen sind gerade in der heutigen Zeit nicht wegzudenken.“

Elisabeth Groß, die Leiterin des Dorfhelferinnenwerks Sölden, nannte ihre Mitarbeiterinnen „echte Goldstücke oder Engel“. Sie meisterten schwierige, oft herausfordernde Situationen kompetent und mit viel Herzblut. Groß dankte den treuen und verlässlichen Partnern. „Ohne ideelle und finanzielle Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht leistbar.“ Die Einsatzplanung sei nur durch das gute Zusammenspiel in der Region zu schaffen. Ihr Dank ging auch an die Familien, die die Dorfhelferinnen in ihr Zuhause ließen und ihnen Vertrauen und Nähe gewährten, die Fremden normalerweise nicht zustünden.

„Wir tun alles dafür, uns dieses Vertrauens würdig zu erweisen.“ Fürsorge und Engagement für Familien seien heute mindestens so wichtig wie vor 50 Jahren, bekräftigte sie. Die Dorfhelferinnen wollten dazu beitragen, dass Familienleben heute wieder gelingen könne. Ihre Einsätze gingen oft über das normale Pensum heraus, stellte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Winfried Durner fest. Diese Hilfe und einfühlsame Arbeit seien durchaus nicht überholt, sondern würden häufig in Anspruch genommen und daher vom Kuratorium aus politischen und kirchlichen Vertretern gerne unterstützt.

Die Dorfhelferinnenstation

In der Station Orsingen-Nenzingen/Wahlwies hat Vera Zeiher die Einsatzleitung inne. Seit 2005 organisiert sie schnell und zuverlässig Unterstützung für Familien in Not. Weil es früher viel mehr Landwirtschaft gab und bei Ausfall der haushaltsführenden Person die komplette Hofarbeit übernommen werden musste, durchliefen die Dorfhelferinnen eine fundierte fünfjährige Ausbildung, in der Stall- und Viehzucht fester Bestandteil waren. Elisabeth Bader, die seit 38 Jahren in der Station tätig ist, hat diesen Weg eingeschlagen. Familienpflegerin Regina Muffler ist seit drei Jahren auf der Station. Heute sind Dorfhelferinnen fast ausschließlich bei Krankheitsfällen in Familien mit Kindern unter zwölf Jahren im Einsatz. Sie übernehmen Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Kochen und was im Haushalt anfällt. (wig)