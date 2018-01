Stockach Diskussionen um günstigen Wohnraum gehen weiter

Ein Bewohner klagt über Obdachlosenunterbringung. Der Wohnungsmarkt lässt keinen Wegzug zu. Es gibt viele Hemmnisse für Investitionen in günstige Mietwohnungen.

Wie schnell es gehen kann von einem bürgerlichen Leben in eine Obdachlosenunterkunft, hat Michael Gräble am eigenen Leib erfahren. Noch bis Herbst 2015 lebte er mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in einem geräumigen Haus. Doch die Eltern trennten sich, die Kosten für das Haus wurden zu hoch, Mutter und Kinder mussten ausziehen. Da seine Mutter arbeitsunfähig sei und sich zudem viele Jahre abseits des Arbeitsmarktes um Haushalt und Kinder gekümmert habe, seien Jobcenter und Hartz IV ins Spiel gekommen. Und die Wohnungssuche sei letztlich erfolglos geblieben. Entweder waren keine Wohnungen frei, die Preise zu hoch für die Regelsätze des Amtes oder Vermieter lehnten ab.

Eine Gemeinde muss die Menschen, die sonst obdachlos werden würden, unterbringen. Seine Mutter wurde im Herbst 2015 mit den drei erwachsenen Kindern daher in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen, erzählt Gräble. Seine Schwester habe inzwischen ein duales Studium begonnen und für die Praxisphase eine eigene Wohnung in Stockach gefunden, in der auch Michael Gräbles Bruder Patrick wohnt. Die beiden Brüder haben den Traum vom bürgerlichen Leben aber nicht aufgegeben, erzählen sie. Im vergangenen Jahr hätten sie am Stockacher Berufsschulzentrum die Fachhochschulreife mit guten Noten gemacht, inzwischen streben beide eine Ausbildung an.

Seit November 2017 wohnt Michael Gräble mit seiner Mutter trotz aller Bemühungen weiterhin in einer Obdachlosenunterkunft, einer kleinen Wohnung in der Albert-Schweitzer-Straße. Dass es für diesen Zweck in Stockach ganze Wohnungen gibt, weiß Gräble durchaus zu schätzen. Andere Städte hätten lediglich Sammelquartiere mit zeitlich begrenztem Anspruch. Dennoch plagen Gräble Sorgen. Denn die bestehenden Gebäude in der Robert-Koch-Straße und in der Albert-Schweitzer-Straße, in denen die Stadt neben günstigen Mietwohnungen auch Obdachlosenunterkünfte hat, sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Die Bausubstanz sei marode, eine Sanierung lohne nicht, lautete die Zustandsbeschreibung bei den Diskussionen zum Thema im Gemeinderat.

Der derzeitige Plan der Stadt: 44 Wohneinheiten errichten, wo jetzt 21 stehen. Dafür müssen die Bewohner ausziehen, nach Espasingen, Raithaslach und in Wohncontainer, die in den Stegwiesen errichtet werden sollen. Weil Michael Gräble fürchtet, dass es für die Bedürftigen aus den Wohncontainern nicht mehr heraus geht, hat er einen Brief an Bürgermeister Rainer Stolz und den Gemeinderat geschrieben, den er in der Bürgerfragestunde der jüngsten Sitzung auch vortrug. Darin formulierte Gräble einige Kraftsätze, von "menschenunwürdigen Zuständen" ist beispielsweise die Rede. Im Gespräch gibt er zu bedenken, dass für Menschen, die eine Arbeit suchen, etwa ein Internetanschluss entscheidend sei.

Dass es den in den geplanten Wohncontainern geben wird, will Stolz auf Nachfrage nicht bestätigen. Gleichzeitig sagt er, dass die Obdachlosenunterbringung nicht für die Dauer gedacht sei, sondern für die Überbrückung einer Notlage. An Wohncontainern kann er dabei kein Problem feststellen. Der Platz sei zwar begrenzt, aber es seien natürlich keine leeren Garagen. In der Sitzung wehrten sich Stolz und Vertreter des Gremiums daher gegen Vorwürfe, zu wenig zu unternehmen, auch wenn es von Grünen und SPD durchaus die Wortmeldung gab, man habe sich erst relativ spät gekümmert. Der Vorwurf, dass ein Container nicht zumutbar sei, sei nur schwer erträglich, sagt Stolz nun auf Nachfrage.

Und er beschreibt die Rahmenbedingungen. Denn für jeden Bau brauche man einen Bauherrn, der zunächst investieren muss. Dabei seien die Baukosten so sehr gestiegen, dass man allein für deren Finanzierung, ohne Grundstück, zehn Euro Miete pro Quadratmeter verlangen müsse. Und wenn ein Bauherr öffentliche Förderungen in Anspruch nehmen will, müsse er für viele Jahre die Miete deutlich unter der Durchschnittsmiete im Ort halten (siehe Kasten). Diese Regelung verhindert nach Stolz' Ansicht, dass jemand im ländlichen Raum wirklich günstige Mietwohnungen errichten will. Denn die Mieten seien in Stockach noch vergleichsweise niedrig. Anders gesagt: Eine starke Ermäßigung bei der Miete nimmt einem Bauherrn die Möglichkeit, seine Kosten zu finanzieren. Diese Ermäßigungsregel gehöre daher für den ländlichen Raum abgeschafft, so Stolz' politische Forderung.

Das Ziel der Stadt sei auf jeden Fall, dass auch in den Neubauten eine Mischung aus Mietwohnungen und Obdachlosenunterkünften entstehen soll, um ein Getto zu vermeiden. Doch alles Genaue, auch den Zeitplan, müsse man mit dem Bauherrn aushandeln, so Stolz. Mit Baugenossenschaften sei man im Gespräch, dass die Stadt selbst als Bauherr tätig werde, zeichnet sich laut Stolz bei der Haushaltslage nicht ab. Und der Verwaltungschef lässt durchblicken, dass auch die Nachbarn geplanter Obdachlosenunterkünfte ihre Einwände vorbrächten – und das teilweise vehement. Stolz: "Die Stadt muss versuchen, die Interessen auszugleichen."

Die Rechtslage

Wer für den Mietwohnungsbau Fördermittel des Landes in Anspruch nehmen will, kann ein vergünstigtes Darlehen der landeseigenen L-Bank bekommen. Während der Bindungsdauer von zehn bis 30 Jahren muss die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete (OVM) um bestimmte Prozentsätze unterschritten werden. Die Regelermäßigung liegt bei einem Drittel, bei niedrigerer OVM auch weniger. (eph)