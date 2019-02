Am Ende kann man froh sein, dass es nun einen Gesamtelternbeirat in Stockach gibt. Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern haben so leichter die Möglichkeit, ihre Position zu formulieren. Sie können sich leichter an Entscheidungen beteiligen – gewissermaßen als Brückenkopf von Amtsstube und Ratstisch in die Familienpraxis. Denn das Gremium ist ein offizieller Ansprechpartner für alle, die die Meinung der Eltern hören wollen. Damit wird es für alle Beteiligten einfacher, sich ein Meinungsbild zu verschaffen.

Der erste Auftritt des Gremiums wirft trotzdem Fragen auf. Zum Beispiel, ob die Fundamentalkritik des Gesamtelternbeirats (GEB) der Sache der Eltern wirklich besser gedient hat als moderatere Töne und sachliche Argumente. Die Überzeugungskraft eines Frontalangriffs auf den Angegriffenen ist begrenzt, das weiß jeder aus eigener Erfahrung. Auch wenn dem Frust über das Thema Elternbeiträge nun einmal Luft gemacht wurde, muss sich erst zeigen, wie klug dieses Vorgehen war.

Dabei ist ein Argument des neu gegründeten Gremiums extrem einleuchtend: Jede große Familie fängt mit einem ersten Kind an – mithin als Kleinfamilie. Dass ein hoher Krippenbeitrag für dieses erste Kind eine Hürde für die Familiengründung sein kann, liegt auf der Hand und sollte in Sachen Elternbeiträge zu denken geben. Klar muss aber auch sein: Auch von städtischer Seite lief die Kommunikation nicht gut, vielfach wurden Informationen zu spät bereitgestellt, anfangs fehlte die statistische Grundlage für die Ratsentscheidung. Und so dürfte am Ende nur eins helfen: miteinander reden. Denn wenn sich wirklich etwas in der Sache der Eltern tun soll, müssen alle Beteiligten dialogfähig bleiben.