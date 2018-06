Stockach Dillstraße: Täter werfen Fenster von Gartenhäuschen mit einer Glasflasche ein

Die Polizei vermutet, dass eine Gruppe Jugendlicher, die sich dort zum Tatzeitpunkt aufgehalten hatte, für den Flaschenwurf infrage kommt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag ein Gartenhäuschen in der Dillstraße in Stockach beschädigt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei warfen die Täter, die offenbar auf der Straße Stadtwall unterwegs waren, eine Glasflasche in den unterhalb der Mauer liegenden Garten und zerstörten dabei die Scheibe eines Gartenhäuschens. Die Polizei vermutet, dass eine Gruppe Jugendlicher, die sich dort zum Tatzeitpunkt aufgehalten hatte, für den Flaschenwurf infrage kommt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter Telefon (0 77 71) 93 91-0 zu melden.