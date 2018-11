von SK

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.50 Uhr in der Dillstraße. Die 23-Jährige hatte zu spät erkannt, dass eine vor ihr fahrende 51-Jährige anhalten musste, als sie nach links in die Talstraße abbiegen wollte. Die 23-Jährige musste nach dem Unfall ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden liegt laut der Polizeimitteilung bei mehr als 6000 Euro.

