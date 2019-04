Einmal im Jahr sind die Schauspieler von "Comic On!", dem Kölner Tourneetheater für Kinder und Jugendliche, am Nellenburg-Gymnasium. Drei junge Schauspieler, zwei Frauen und ein Mann, präsentieren zwei Stücke für Fünft- und Achtklässler.

Die thematisch und pädagogisch geschulten Darsteller bieten im Anschluss an das Stück eine Diskussionsrunde an, in der die vorher gesehenen Themen vertieft und bearbeitet werden. Wie in den vier Jahren zuvor gelingt es ihnen, eine Nähe zum Publikum herzustellen, mit der schwierige, aktuelle Themen emotional und eindrucksvoll behandelt werden können.

Pubertät im Schulchaos

Die Achtklässler sehen das Stück "Update". Es widmet sich den Peinlichkeiten, Ängsten und dubiosen Irrtümern während der Pubertät, mit Schwerpunkt auf Sexualität und soziale Medien und thematisiert Verantwortung und Werte im Umgang mit Daten, Bildern und Filmen im Online-Alltagsverkehr.

Humorvoll überspitzt, aber ohne den Ernst der Hintergründe außer Acht zu lassen, zeigt das Stück das tägliche Schulchaos und macht deutlich, dass ein dauerndes Gefühlsdurcheinander in der Pubertät ganz normal ist und man lernen kann, damit umzugehen.

Sind regelmäßig im Nellenburg-Gymnasium zu Gast: Yannick Hehlgans, Julia Knorst und Lena Sommer (von links) vom Kölner Tourneetheater für Kinder und Jugendliche.

Was passiert? Elena und Kiara sind Freundinnen – eigentlich. Kiara ist selbstbewusst und hübsch, Elena die Nette mit den guten Noten. Dann kommt Mädchenschwarm Leo und alles gerät durcheinander. Plötzlich sind Nacktfotos im Umlauf und die Aufregung ist groß: Wer hat was an wen geschickt und wer hat Schuld? Weshalb hat Kiaras Selfie mehr Likes als Elenas? Auf wen steht Leo, das hoffnungsvolle Fußballtalent, denn jetzt wirklich?

Dazu gibt es Kommentare von Mitschülerinnen, Müttern und dem Fußballtrainer, denn "Update" behandelt den Skandal an der Gesamtschule im Stil einer Fernsehreportage.

"Man kriegt die Bilder nie wieder weg"

Noch im Plenum fragen die Schüler, ob und wie Bilder im Netz gelöscht werden können. Eins wird klar: Auch wenn einzelne Seitenbetreiber sie löschen, hat sie irgendjemand bestimmt noch auf dem Handy. "Man kriegt sie nie wieder weg", sagt Viktoria Alberti vom Polizeipräsidium Konstanz. Leo habe sich strafbar gemacht, weil er die Bilder verschickt hat. Man müsse immer fragen, wenn man Fotos veröffentliche, auf denen andere zu sehen sind, schärft sie den Jugendlichen ein.

Stadtjugendpfleger Frank Dei erklärt: "Für uns ist das Theater ein gelungener Einstieg, unser Anker sozusagen. Es geht uns ja um Prävention. Die digitale Kompetenz hat auch viel mit sozialer Kompetenz zu tun. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Schüler haben später noch viel im Kopf, da kommen Fragen auf, es wirkt nach."

"Da wird was angetriggert"

Das bestätigt auch Schulsozialarbeiterin Angelika Winter. "Da wird was angetriggert. Das meiste passiert beim Rauslaufen." Sie lobt das beigefügte Infomaterial für die Lehrer. Sowohl im Deutsch-, Gemeinschaftskunde, Religions- oder Musikunterricht könne man sich mit den Themen auseinandersetzen.

Die Lehrkräfte seien froh über die guten Anregungen. Und die Achtklässler, die "Comic On!" bereits aus der fünften Klasse kennen, fragten nach, wann die Schauspieler wieder ein Gastspiel gäben.

Schulleiter will Prävention ausbauen

Wenn es nach Schulleiter Holger Seitz geht, soll das Präventionsangebot am Gymnasium erweitert werden. "Bei uns wird im Bereich Aufklärung, Drogen und Gewalt schon viel Präventionsarbeit geleistet. Das werden wir fortführen und weiter ausbauen." Er dankt den Sponsoren Stadtjugendpflege und Messmer-Stiftung und überlegt, das Stück künftig schon jüngeren Schülern zu zeigen.

Durch Viktoria Alberti als professionelle Ansprechpartnerin fühle er sich sehr unterstützt. Der Polizistin gefällt, dass die Problematik von verschiedenen Institutionen beleuchtet wird. Es gehe ja nicht nur um den strafrechtlich-relevanten Bezug, sondern auch um die zwischenmenschliche Interaktion. "Alle Institutionen müssen zusammenarbeiten, sonst kriegen wir solche Probleme nicht annähernd in den Griff", macht sie deutlich.

Für die digitale Welt braucht es Training

Das ganze Team harmoniert, wie Angelika Winter betont. "Von der Technik bis zum Hausmeister haben wir viele Helfer. Das Projekt läuft reibungslos durch und ist deshalb so ergiebig." Jeder Mensch müsse für die Zukunft Verantwortung übernehmen. "Wenn es um den persönlichen Umgang geht, gibt es keine Kompromisse."

Schulleiter Seitz stellt fest: "Viele verlieren sich in der angebotenen Vielfalt und den Möglichkeiten der digitalen Welt." Es brauche Training, damit umzugehen.