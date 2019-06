Neun Paar Schuhe, einen Werkzeugkoffer und eine Bohrmaschine hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 0.30 und 2.30 Uhr aus einem Wohnhaus gestohlen. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilte, verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus in der Aachbachstraße. Dort durchsuchte er die Räume und entwendete die Sachen. Personen, die Verdächtiges in dem angegebenen Zeitraum beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ans Polizeirevier Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0 zu wenden.