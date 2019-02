Ein bisschen hat es etwas von Daniel Düsentrieb, dem genialen Erfinderfreund von Donald Duck aus dem gleichnamigen Comic, wenn Erik Herrmann, Mathias Kohl und Tom Wain von ihren Erfindungen zu erzählen beginnen. Die drei Sechstklässler der Weiherbachschule in Mühlingen-Zoznegg nehmen am diesjährigen "Jugend forscht"-Regionalwettbewerb Donau-Hegau in Tuttlingen teil. Erik geht mit einem automatischen Bewässerungssystem an den Start, während Mathias und Tom ein Fußbodenmittel entwickelt haben. Dieses ist mit dem Nanoeffekt ausgestattet, sprich der der Fähigkeit einer Oberfläche sich selbst von Schmutz zu reinigen. Zum Erfinderteam der Weiherbachschule zählt auch die Siebtklässlerin Melanie Martin. Wenn sie die Jury überzeugen können, wartet eine Teilnahme am Lokalwettbewerb in Balingen auf sie, wie Petra Kible von der Schulverwaltung erklärt.

Nie mehr verdorrte Pflanzen

Dass die jungen Tüftler wirklich erfindungsreich waren, zeigen ihre Projekte schnell. Die automatische Bewässerung von Erik ermöglicht es etwa, dass die Pflanzen in der Weiherbachschule auch während der Ferien genügend Wasser erhalten. Eine Wippe mit einem Styroporschwimmer misst dafür den Wasserstand im Pflanzenkübel. Sinkt der Pegel, steigt die Wippe an, betätigt einen kleinen Auslöser und per Tauchpumpe wird die Pflanze bewässert und der zu niedrige Wasserstand aufgefüllt. Drei bis vier Monate hat Erik von der Idee bis zur Fertigstellung benötigt. Vieles davon ist in Extraschichten nach der Schule entstanden und war mit allerlei Tüftelei verbunden. Vom Ergebnis ist er überzeugt: "Man könnte damit quasi alle Pflanzen bewässern, so lange sie alle in einem Raum stehen", sagt er.

Tom Wain, Mathias Kohl und Erik Herrmann (von links) sind die jungen Nachwuchsforscher der Weiherbachschule aus Mühlingen. | Bild: Matthias Güntert

Mathias und Tom setzen bei Jugend forscht ganz auf ihr Putzmittel. "Das gibt es in dieser Form nirgends", sagt Mathias. Ihre Rezeptur ermöglicht einen bis zu einem Drittel niedrigerem Putzmittelverbrauch. Zudem trocknet es viel schneller als herkömmliches und durch den Nanoeffekt bleibt der geputzte Boden länger sauber. "Die Idee kam mir durch meine Oma, die Schwierigkeiten mit dem Bücken beim Bodenputzen hatte. Ich wollte etwas erfinden, mit dessen Hilfe sie nicht mehr so oft schrubben muss", verrät Mathias. Mittlerweile putze die Oma nur noch mit dem von den beiden Schülern entwickelten Mittel.

Sie haben die Geheimtinte ausgetüftelt (von links): Julian Ivlev, Philip Schuster und Kim Koch, allesamt Schüler des Stockacher Nellenburg-Gymnasiums. | Bild: Matthias Güntert

Mit von der Partie, wenn die klügsten Nachwuchserfinder sich messen, sind auch Julian Ivlev, Philip Schuster und Kim Koch vom Nellenburg-Gymnasium. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen Mia Schnetzler, Lilith Oberle, Mendy Mbonyumuhire und Laura Koch nehmen sie ebenfalls bei Jugend forscht teil. Dabei setzen die drei Jungs ganz auf ihre unsichtbare Geheimtinte. Der Clou dabei: die in vielen Versuchen erarbeitete Natron-Zuckerlösung. Auf den ersten Blick unsichtbar, offenbart sie ihr Geheimnis erst, wenn sie mit Hitze von 280 bis 300 Grad in Verbindung kommt. "Danach kann man die klare, dunkelbraune Schrift gut lesen", verrät Kim. Die Schüler sind sogar soweit vorbereitet, dass ihre Geheimtinte in den Verkauf gehen könnte, wie Lehrerin Marion Lay-Koch betont.

Die Idee für die unsichtbare Tinte entstand übrigens aus einem Zufall heraus: Eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier sollte auf solche Art verfasst werden. "Das ging gründlich in die Hose", verrät Kim. Zwei Varianten gibt es von ihrer Erfindung: eine fertiggemischte in einer Tintenpatrone und eine Pulvermischung zum Selbermachen, bei der man einfach eine vorgeschrieben Menge Wasser hinzufügen muss.

Eine mit Lactase bestückte Gelkapsel

Mia, Lilith und Mendy wollen die Jury indes mit einem selbsthergestellten Nagellack überzeugen, während Laura laktoseintoleranten Menschen helfen will. Ihre Erfindung: eine mit Lactase bestückte Gelkapsel.Sie ermöglicht den Abbau des Milchzuckers (Lactose) in Milchprodukten. "Im Gegensatz zu Tabletten oder Pulver können die mit Lactase bestückten Alginatkügelchen mehrfach verwendet werden", sagt Laura. Denn entgegen den herkömmlichen Mitteln, die alle nur für den einmaligen Gebrauch gedacht sind, setzt die Schülerin der 10d ganz auf die Karte: gesund und nachhaltig.

Laura: "Forschen macht Spaß!"

Für die Lehrkräfte war es wichtig, dass ihre Schüler Idee und Umsetzung selbst entwickelten. "Die Schüler haben ihre Projekte nach den eigenen Wünschen ausgesucht", sagt Petra Kible von der Schulverwaltung der Weiherbachschule stellvertretend für ihre Kolleginnen. Ob die Nachwuchstüftler aus Stockach und Mühlingen eine Runde weiter kommen, erfahren sie am heutigen Freitagnachmittag, wenn die Jury die Gewinner bekannt gibt. Auf die Frage, weshalb die Schüler und Schülerinnen beim Wettbewerb Jugend forscht teilnehmen, gibt Laura Koch vom Nellenburg-Gymnasium die passende Antwort: "Forschen macht Spaß, weil es Antworten auf die unterschiedlichsten Alltagsfragen gibt." Besser hätte auch Daniel Düsentrieb seinen Antrieb nicht beschreiben können.