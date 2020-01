Wahrscheinlich kommt das vielen bekannt vor: Man will bei einer Show einen bestimmten Auftritt sehen – zum Beispiel das spektakuläre Duell zwischen einem Bundesliga-Fußballer und einem Nachwuchskicker, um ein hypothetisches Beispiel zu nennen. Doch dafür muss man warten. Denn natürlich wissen auch die Programmgestalter, dass alle genau dieses Duell sehen wollen. Und darauf warten werden. Deswegen platzieren sie es am Ende ihrer Sendung, nach dem Motto: Das Beste kommt zum Schluss.

Für sie wartet man auch schon mal: die Yetis, hier bei ihrem Auftritt beim interkulturellen Tag 2019 im Bürgerhaus Adler Post. | Bild: Claudia Ladwig

Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf kann man nun das Programm der Winterbrassparty anschauen, die am Samstag und Sonntag in Pfullendorf stattfindet – ein Guggenmusiktreffen am Wochenende des großen Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, bei dem auch das Stockacher Narrengericht vertreten sein wird. Das aber nur am Rande. Der Fasnachtsumzug findet nämlich am Sonntag statt, die Musiker spielen schon ab Samstagnachmittag.

Dabei sind Guggenmusiken aus der ganzen Region. Und später am Samstag, nach Plan ab 20.40 Uhr, auch die Stockacher Yetis. Damit sind sie ziemlich spät dran. Und das wiederum kann nur auf eins zurückzuführen sein: Die Macher der Musikprob, die Winterbrass organisieren, trauen den Yetis zu, dass das Publikum so lange auf sie wartet.