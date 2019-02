Sport ist nicht nur anstrengend, sondern auch vielseitig – und herausragende Leistungen Stockacher Sportler werden von der Stadt geehrt. 105 Mannschafts- und Einzelsportler waren von einem Gremium aus Gemeinderäten, Vereinsvertretern und Mitgliedern des Stadtsportverbandes ausgewählt worden. Sie standen bei der Sportlerehrung im gut besuchten Bürgerhaus Adler Post auf der Bühne.

Bürgermeister Rainer Stolz wies bei dem Anlass auf die Bedeutung von Sport in Zeiten des digitalen Wandels hin. Der Wille, sich körperlich zu fordern und an Grenzen zu bringen, gehe bei vielen Menschen verloren. "Es ist ein Glück, dass wir Sie in Stockach haben", rief er den zu Ehrenden zu. Alle, die diese Erfolge ermöglichten, bildeten das sympathische Gesicht der Stadt ab. Hauptamtsleiter Hubert Walk führte durch das Programm, für das Cornelia Giebler von der Stadtverwaltung wieder eine Multimediashow vorbereitet hatte. Einem Einspieler folgten jeweils Interviews mit den Geehrten, sodass die Gäste sie und ihre Sportarten besser kennenlernten.

Das Publikum erlebte das Showtanzteam Phoenix des TV Jahn Zizenhausen, das Tanz und Turnen gekonnt verbindet und eine Kostprobe seines Könnens zeigte, die gemischte Handball-D-Jugend Bodman-Stockach, die als Team stets konzentriert agiert, sowie die Fußball-E-Jugend des VfR Stockach, die drei Mal in Folge Staffelsieger wurde. Auch die Fußballer der Ersten Mannschaft des VfR wurden geehrt. Nach dem Abstieg aus der Landesliga blieben sie beisammen und schafften den sofortigen Wiederaufstieg.

Erstmals wurde ein junger Boxer für seine Leistungen ausgezeichnet, nämlich Reza Wakili (Mitte), der beim Boxclub Radolfzell trainiert, hier mit Wolf-Dieter Karle (links) und Bürgermeister Rainer Stolz. | Bild: Claudia Ladwig

Das Nellenburg-Gymnasium hatte über "Jugend trainiert für Olympia" im Turnen und Schwimmen gleich zwei Teams am Start. Betreuer Matthias Kania dankte der Stadt, dass die Schulen Hallenbadzeiten bekommen. Und Claudia Weber-Bastong berichtete, dass die Turner um das städtische Jugendmobil beneidet würden, mit dem sie zu Wettkämpfen fahren dürfen. Turnen sei zunächst ein Einzelsport und erfordere viel Disziplin und Ausdauer, erklärte Noel Weber. Im Ligabetrieb oder im Showteam "Blues Brothers" bezeichne man sich aber als große Turnerfamilie.

Lorenzo Patone (von links) würdigte die herausragenden Leistungen der Einzelschwimmer. Serafina Nohl überzeugte zum wiederholten Mal mit ihren zahlreichen Erfolgen über verschiedene Distanzen. Auch Heike Hirschle liegt in ihrer Altersklasse stets ganz vorne. Sie würde gerne noch einmal bei Deutschen Meisterschaften antreten. Bürgermeister Rainer Stolz gratulierte. Entschuldigt war Claus Hasemann, der im Freiwasser Erfolge feierte. | Bild: Claudia Ladwig

Mehrmals pro Woche zu trainieren ist für alle Geehrten des Abends normal. Das tun die Kunstradfahrer in Nenzingen ebenso wie die Badmintonspieler in Zizenhausen. Beide Sportarten haben guten Zulauf. Beim TV Jahn Zizenhausen sind auch die Orientierungsläufer zu Hause. Eine spannende Sportart: "Wenn man die Karte nicht lesen kann, steht man irgendwo in der Pampa", sagte Hans-Joachim Paprotta.

Das Publikum staunte über die Erfolge der Schwimmer Claus Hasemann, Heike Hirschle und Serafina Nohl. Die 16-jährige Nohl schwamm etwa als beste Frau beim 24-Stunden-Schwimmen in Rottweil 41,35 Kilometer. Auch die Leichtathleten beeindruckten. Hier sind alle Altersklassen sehr erfolgreich und haben große Chancen, sich deutschlandweit und international zu behaupten.

Während die erfolgreichen Aerobic-Mädchen vom TV Jahn Zizenhausen anmutig über die Bühne wirbelten und Eleganz und Leichtigkeit verkörperten, kämpfen Ringer und Boxer eher mit dem Image der harten Kerle. Die Ringer Max Glok, deutscher Meister der A-Jugend, und Marcel Käppeler beschrieben ihren Sport aber als extrem fair. Beide trainieren beim KSV Linzgau Taisersdorf, dem größten Ringerverein Südbadens. Mit Reza Wakili war erstmals ein Boxer unter den Geehrten. Der gebürtige Afghane hat das Boxen erst vor drei Jahren begonnen. Ihm gefalle die Mischung aus Technik, Kraft und Koordination und er möge, dass man immer einen Partner brauche, erzählte er.

Dass die Ringer alles andere als harte Kerle sind, zeigten der Deutsche Meister der A-Jugend im griechisch-römischen Stil, Max Glok (zweiter von links), und zum wiederholten Mal Marcel Käppeler (dritter von links). Beide trainieren beim KSV Linzgau Taisersdorf. In Abwesenheit wurde auch Stefan Käppeler ausgezeichnet. Wolf-Dieter Karle (links) und Bürgermeister Rainer Stolz gratulierten. | Bild: Claudia Ladwig

Wer seine Passion gefunden habe, könne sich quälen, schloss Frank Karotsch aus den vielen Interviews. "Ohne Sport verliert unsere Gesellschaft ihr Miteinander. Bleibt dabei. Sport gibt euch so viel", endete der Vorsitzende des Stadtsportverbands.