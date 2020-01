Ein wichtiges Schaufenster für Stockacher Unternehmen bleibt in diesem Jahr geschlossen: Es wird 2020 keine Tischmesse in der Jahnhalle geben. Darüber informierte Sebastian Scholze, der als Mitarbeiter des städtischen Rechnungsamtes auch in der Wirtschaftsförderung tätig ist. Er hatte die zurückliegenden beiden Auflagen der Tischmesse organisiert, die zuletzt alle zwei Jahre stattfand. Zur Erinnerung: Bei der jüngsten Tischmesse im Frühjahr 2018 wurde die Zahl der Besucher auf mehr als 2000 geschätzt, 78 Aussteller waren dabei – die bis dahin höchste Zahl.

Was steht nun im Weg? Derzeit habe er nicht die Kapazität, um neben der laufenden Arbeit im Rechnungsamt noch die Tischmesse auf die Beine zu stellen, erklärt Scholze. Er führt auf Anfrage einen Mangel an Personal und eine Fülle von Aufgaben als Gründe an. Eine Organisationsuntersuchung für das städtische Rechnungsamt habe im vergangenen Jahr einen Unterbesetzung ergeben, so Scholze. Eine Stelle sei bereits intern neu besetzt worden, eine andere nun ausgeschrieben.

Gleichzeitig würden ihn viele andere dringliche Themen beschäftigen. Eines davon sei die aufwendige Umstellung der städtischen Haushaltsführung auf die Regeln der Doppik. Die Anfangsbilanz für den städtischen Haushalt müsse dafür noch erstellt werden. Und nach aktuellem Stand werde die Stadt ab dem nächsten Jahr umsatzsteuerpflichtig bei allen Leistungen, die auch ein Dritter auf privatrechtlicher Basis hätte erbringen können – auch hier ist aufwendige Vorbereitung nötig. Und: Diese Aufgaben könne man nicht aufschieben.

Die Reaktionen von Unternehmern auf die Ankündigung, dass die Tischmesse dieses Jahr ausfallen müsse, seien eine Mischung aus Verständnis und Bedauern gewesen, erzählt Scholze. Manch ein Unternehmer habe auch bereits nach der nächsten Tischmesse gefragt. Wann die nächste Auflage der Veranstaltung stattfinden werde, sei indes noch nicht klar, sagt Scholze. Es könnte im nächsten Jahr sein – möglicherweise aber auch erst später.