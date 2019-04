Die Symbolkraft des Auftritts war groß: Die Amtsleiter räumten im Gemeinderat ihre Plätze auf der Verwaltungsbank, damit drei Elftklässler dort Platz nehmen und die Wünsche von Jugendlichen vortragen können. Party, Skaten, Shoppen waren da durchaus dabei. Doch zu hören waren auch Forderungen, die nicht nur Jugendliche unterschreiben würden. Stabilere und größere Mülleimer, mehr Sicherheit im Stadtgarten, bessere Verkehrsverbindungen – wer könnte da dagegen sein?

Die Jugendlichen haben dabei offenbar überzeugt, denn sie bekamen reichlich Lob und Zustimmung von Verwaltung und Gremium. Einerseits sind nun die Erwachsenen am Zug, auch zu liefern. Andererseits darf die Jugendbeteiligung keine Eintagsfliege bleiben. Die Schüler haben schon erklärt, dass sie ihr Engagement gerne auf Dauer stellen und möglicherweise einen Jugendvertreter in den Gemeinderat schicken wollen. Die junge Generation auf diese Weise ernst zu nehmen, ist die beste Werbung, die Kommunalpolitik für sich in dieser Altersgruppe machen kann. Denn unpolitisch ist die Stockacher Jugend nicht – auch das hat der Auftritt im Gemeinderat gezeigt.