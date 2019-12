von Reinhold Buhl

Der wiederbelebte Hänsele-Ball im Bürgerhaus Adler-Post geht im nächsten Jahr in seine vierte Runde. Der Ball erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit bei Närrinnen und Narren und das nicht zuletzt wegen der ausgewählten Mottos, sondern auch und besonders wegen der aufwendigen Dekorationen, die bei den Veranstaltungen für ein tolles Flair sorgen.

Vor drei Jahren luden die Stockacher Hänsele zu einer Kreuzfahrt ein, vor zwei Jahren reiste man in 80 Tagen um die Welt und im vergangenen Jahr war man zu Besuch bei den Venezianischen Nächten. Der kommende Ball am Samstag, 25. Januar, steht unter dem Motto „Mitternachtsball auf Gruselstein„. Natürlich denkt man bei diesem Thema sofort an Frankensteins Gruselgeschichten und an die „Rocky Horror Picture Show“.

Und genau das wollen die Veranstalter erreichen. Dafür hat das siebenköpfige Deko-Team seit September rund 250 Stunden an einer aufwendigen Ausschmückung für den Saal des Bürgerhauses gearbeitet. Das Team unter der Leitung von Ludwig Häusler hat dabei sechs Kubikmeter Styropor verarbeitet, um unzählige Fledermäuse, Spinnen, Grabsteine, Särge und Ähnliches herzustellen. Darüber hinaus wurden mehrere überdimensionale Bilderrahmen gebaut, die mit Bildmotiven, gemalt von Joachim Klett, die Wände der Adler-Post zieren werden.

Hänselemoschter Holger Langenberg ist davon überzeugt, dass der Ball – dieses Jahr mit der Band Caro – wieder ein voller Erfolg werden dürfte, zumal beliebte Programmpunkte, wie der Hänsele-Chor und das Hänsele-Ballett, wieder für gute Stimmung sorgen wollen. „Auch in diesem Jahr besteht für die Gäste Einlass nur mit Kostüm“, erklärt Langenberg; dies sei eine Maßnahme, die sich auch bei den vergangenen Bällen bestens bewährt habe, ergänzt er.

Ein 50-köpfiges Hänsele-Team wird für Programm und Verpflegung der Gäste sorgen. Ob die Besucher auch mit einem speziellen Graf-Dracula-Menu verwöhnt werden, wollte Holger Langenberg noch nicht verraten.