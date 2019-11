Viel ist in diesem Jahr passiert bei der Stockacher CDU, und auch in Zukunft soll noch einiges passieren. Für das kommende Jahr plant der Stadtverband eine Reihe von Veranstaltungen, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der Stadtverbandsvorsitzende Christoph Stetter erklärte bei der Mitgliederversammlung, dass diese kleineren Veranstaltungen jeweils an einem Thema orientiert sein sollen – Motto: „CDU aktiv – Stockachs Zukunft mitgestalten“. Stetter hat das Amt seit Oktober 2018 inne.

Sein Jahresrückblick war geprägt vom Einsatz der Partei bei der Kommunalwahl, aus der die CDU als stärkste Kraft im Gemeinderat hervorgegangen ist, auch wenn sie zwei Sitze verloren hat. Das ganze Gremium sei um drei Plätze geschrumpft, so Stetter, der sich mit dem Ergebnis zufrieden zeigte. Auch im Kassenbericht von Monika Haffennegger war der Wahlkampf ein beherrschendes Thema. Denn etwa 12 000 Euro habe die Partei dafür aufgewendet – zum Beispiel für Entwurf, Herstellung und Verteilung von Prospekten, für Großplakate oder für eine Bustour zum Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Bis zum nächsten Wahlkampf werde wieder Geld angespart, so Haffennegger, etwa durch Beiträge der Mandatsträger. Die Kassenprüfer Gebhard Schulz und Alfred Thönes hatten nichts zu beanstanden, wie Carolin Kling stellvertretend vortrug, der Vorstand wurde auf Antrag von Renate Rösgen einstimmig entlastet.

Und noch etwas Finanzielles haben die Mitglieder entschieden. Der Mindestbeitrag wird zum Jahreswechsel von 6 Euro auf 8 Euro monatlich erhöht. Die Umlagen an die übergeordneten Parteiverbände würden derzeit 5,90 Euro pro Mitglied monatlich betragen, so Stetter. Wolfgang Reuther ergänzte, dass Beiträge an die Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kreisebene der Partei abgeführt würden. Die Tendenz dieser Beiträge sei steigend. Härtefälle sollen berücksichtigt werden, so Stetter.

Martin Bosch gab einen Einblick in die Arbeit der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Zum Schiesser-Areal habe es eine Klausurtagung des Gemeinderats gegeben: „Alles Weitere ergibt sich 2020.“ Und die Grünen bekamen eine Spitze ab: Angesichts von deren Enthaltung bei der Vorplanung neuer Gewerbeflächen und der Diskussion um ein Hochregallager im Industriegebiet Hardt sagte er, dass man wohl am besten ein Tiefregallager baut. Schließlich gehörten Ehrungen zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Wolfgang Maser bekam eine Ehrung für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Partei. Ehrungen gehen auch an Hans-Joachim Busse (60 Jahre), Jürgen Bantle (40 Jahre) und Kurt Deyer (25 Jahre), die bei der Versammlung nicht dabei sein konnten.