Im Hintergrund laufen schon die ersten Vorbereitungen für die Fasnacht, und jetzt fand auch die offizielle Narrenversammlung der Stierzunft statt. Im Gasthof Frieden rückten die Mitglieder der einzelnen Gruppierungen dicht zusammen. Archivarin Maritta Bühler spickte ihren ausführlichen Jahresrückblick mit einigen lustigen Anekdoten und weckte so Erinnerungen und Lust auf die bevorstehende Fasnacht. Der Unfall am neuen Narrenbaumloch, bei dem sich am letzten Schmotzige Dunschdig drei Personen verletzten, blieb unerwähnt.

Um mit voller Kraft durchstarten zu können, mussten mehrere Positionen im erweiterten Zunftrat neu besetzt werden. Für die bisherige Archivarin Maritta Bühler, Zunftmeister Udo Pelkner und Zunftrat Thorsten Franke hatte Präsident Martin Trinkner nur lobende Worte parat. Maritta Bühler sei durch ihr unermüdliches Engagement ein Vorbild für alle. Udo Pelkner, im wahren Leben Ortsvorsteher von Wahlwies, sei bisher zuständig für verkehrsrechtliche Anordnungen, er wisse, wer wann anzusprechen sei und sei als „Außenminister“ ein langjähriger, verlässlicher Vertreter der Zunft. Und Thorsten Franke stecke seit Jahren viel Arbeit und Mühe in sein Amt als Festwirt und arbeite stets zuverlässig im Hintergrund.

Süßigkeiten für die Kinderschar

Nach so viel Lob war fast klar, dass alle drei in ihren Ämtern bestätigt wurden. Eine freie Stelle im Zunftrat füllt ab jetzt die 22-jährige Katharina Schatz. Seit fünf Jahren übernimmt sie die Vorbereitung, das Training, die Korrektur und Motivation des Zunftrats, wenn es um den Tanz für den Bunten Abend geht. „Die grazile Darstellung und Leichtigkeit des Zunftrats“ sei ihr Verdienst, sagte der Präsident anerkennend.

Auch Fabian Kriegel wurde als Zunftrat gewählt. Er sei diplomatisch, geschickt, überlegt und habe herausragende IT-Kenntnisse, warb Martin Trinkner für den jungen Mann, der jetzt außerdem den Schriftführerposten innehat. Schließlich gab Frank Klaiber nach 14 Jahren die Rolle des Hansele ab und wurde mit großem Beifall als Zunftrat gewählt. Der 27-jährige Giovanni Dimasi ist ab sofort die sechste Besetzung des Hansele. Er wird sich bei Umzügen und am Kinderball besonders um die Kinderschar kümmern, sie mit Süßigkeiten versorgen und mit ihnen Narrensprüche rufen. Alle Gewählten erhielten drei Schläge von Pritschenmeister Bernd Schatz, schworen auf das Narrenbuch und wurden feierlich vereidigt. Rechte hätten sie dadurch überhaupt keine, Pflichten jedoch viele, führte Maritta Bühler aus.

Nachtumzug am 18. Januar

Die Wiesenblumen stellten nach einer neuen Regelung das Motto der kommenden Fasnacht vor: „Z Wahlwies uf d Wiesa“ heißt es. Sie zeigten gleich, was ihnen dazu eingefallen war: Pilze, Gartenzwerge, Schmetterlinge, Blumen, Schafe, Bienen, Vogelscheuchen – aber auch ganz aktuell ein grünes Kreuz oder Mülltüten. Das Thema biete schier endlose Möglichkeiten, sagte Oberwiesenblume Veronika Mayer.

Martin Trinkner ging auf die anstehenden Termine ein. Am 18. Januar wird nach drei Jahren wieder ein Nachtumzug stattfinden. Beim Bunten Abend dürfe jeder mitwirken, so könne die Veranstaltung noch unterhaltsamer und vielfältiger werden. Ebenso machten Ideen und Berichte aus unterschiedlichen Quellen das Narrenblatt noch attraktiver. Er bat alle, sich umzuhören. Eine Vorschau auf alle Termine erfolgt bei der ersten öffentlichen Sitzung. Dann werde der Zunftrat auch die geplanten deutlichen Verbesserungen bei der Umzugssicherheit vorstellen.