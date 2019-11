Das letzte Highlight des musikalischen Jahres der Stadtmusik Stockach, das traditionelle Weihnachtskonzert, rückt näher: Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Helmut Hubov bereiten sich die Musiker auf ein facettenreiches Programm vor, welches am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr, sowohl Traditionelles als auch Modernes für die Zuhörer bereithält. Die Solistin des Abends ist die österreichische Mezzosopranistin Katrin Auzinger. Sie wird im Verlaufe des Konzerts die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigen: vom „Laudamus te“ aus der C-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart über das 1995 entstandene Stück „Vocalize“ des Anfang des Jahres verstorbenen deutsch-amerikanischen Dirigenten und Komponisten André Previn bis zu „Nana“ einem andalusischen Wiegenlied. Schließlich wird Katrin Auzinger auch fünf Weihnachtslieder vortragen. Begleitet wird sie überwiegend durch kleinere Ensembles aus dem Kreise der Stockacher Musiker.

Zum Auftakt des Abends spielt die Stadtmusik das wohltönende „Pastime with Good Company“ aus der Feder eines Komponisten, mit dem die meisten wohl eher das unschöne Ende seiner Ehefrauen, als seine Musik verbinden: Heinrich VIII. von England war in seiner Jugend jedoch ein talentierter Tänzer und Komponist. Es folgt die Toccata aus Claudio Monteverdis Oper „Orpheus“ in einer Fassung für sinfonisches Blasorchester, und das Stück „Amen“, welches der deutsche Komponist Rolf Rudin 2011 komponiert hat.

„Minor Alterations: Weihnachten im Spiegel“ ist ein Medley von vier beliebten Weihnachtsmelodien, die der 1963 geborene amerikanische Komponist David Lovrien von Dur auf Moll transponiert und liebevoll verfremdet hat. Der 1934 verstorbene britische Komponist Edward Elgar gilt als bedeutender Vertreter der Spätromantik. In den Enigma-Variationen, die dreizehn Variationen eines Themas vorstellen, hat er Freunde und Bekannte musikalisch porträtiert. Die Stadtmusik spielt daraus die feierliche „Nimrod“-Variation.

Karten sind im Vorverkauf im Kulturamt Stockach und an der Abendkasse erhältlich