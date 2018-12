von Reinhold Buhl

Wohnungen sind derzeit heiß begehrt und werden auch in Stockach und Umgebung zur Mangelware. Vor allem für Menschen mit kleinem Geldbeutel ist es schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Sieben neue Sozialwohnungen gibt es jetzt im früheren Gasthaus Adler in Espasingen. Kürzlich wurden sie ihrer Bestimmung übergeben, ab Januar ziehen die ersten Mieter ein.

Bereits im Januar 2017 gab es im Gemeinderat Stockach erste Pläne, im früheren Gasthaus Adler, das die Stadt mit Ende des Gastronomiebetriebs erwarb, sozialen Wohnraum zu schaffen. "Da der Markt den hohen Wohnungsbedarf nicht mehr abdeckt, sind wir als Kommune gefordert, diese Lücke zu schließen, wohl wissend, dass damit auch für die Stadt als Eigentümer Kosten entstehen werden", erklärte Bürgermeister Rainer Stolz bei der Übergabe des umgebauten Komplexes in Espasingen neben der Dorfkirche. "Heute ist ein Tag, den wir schon eine Weile herbeigesehnt haben, denn mit diesem Tag wird eine mutige Entscheidung des Gemeinderats Realität", so Stolz weiter.

Viele Regeln für sozialen Wohnungsbau

Wie Willi Schirmeister, Chef des Stadtbauamts, den vielen Gästen erläuterte, sei sozialer Wohnungsbau an drei Kriterien gebunden. Es gebe eine vorgeschriebene Quadratmeterzahl je Wohnung, die Wohnungen seien für 30 Jahre als Sozialwohnungen festgeschrieben und die Miete müsse 30 Prozent unter der ortsüblichen liegen, die in Espasingen etwa acht Euro betrage.

Schirmeister bedankte sich bei den mitwirkenden Handwerksbetrieben sowie beim Hochbauamtsleiter Manfred Raff, in dessen Händen die Bauleitung lag. In Zeiten der Hochkonjunktur am Bau sei es nicht immer einfach gewesen, die Handwerker pünktlich auf die Baustelle zu bekommen. Aber auch Bürgermeister Stolz äußerte sich bezüglich der Handwerker positiv: "Sie haben sehr gut mitgezogen."

Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, Handwerker und Gäste waren zur Übergabe des Mehrfamilienhauses in der Zielstraße in Espasingen eingeladen. In dem früheren Traditionsgasthaus Adler sind sieben Sozialwohnungen entstanden. | Bild: Reinhold Buhl

Laut einer Pressemitteilung der Stadt wurde im März 2017 die Baugenehmigung zum Projekt Adler Espasingen erteilt. Eigentlich sollten die Baumaßnahmen laut Schirmeister etwas kleiner ausfallen, aber im Laufe des Baufortschritts habe sich gezeigt, dass nicht vorhergesehene Maßnahmen nötig waren, wie zum Beispiel das Einziehen neuer Decken und Zwischenwände.

Aber das sei nichts Besonderes bei einem alten Gebäude wie dem ehemaligen Gasthaus Adler. Dessen Alter konnte auch nach intensivster Recherche unter den anwesenden Espasingern nicht eindeutig festgemacht werden. Zum Beispiel hatte Ortsvorsteher Andreas Bernhart, sicher ungewollt, süffisantes Lachen auf seiner Seite, als er zur Altersfrage sagte: "Den Adler gibt's, solange ich denken kann."

Eine konkretere Antwort erhielt der SÜDKURIER von einem der älteren Espasinger. Egon Dürhammer (89) teilte telefonisch mit, dass der Adler mindestens 100 Jahre alt sein müsse. Und Ortschaftsrat Michael Kuppel konnte sich noch an die Zeit erinnern, wo neben der Gaststätte im selben Gebäude auch eine Metzgerei betrieben worden ist. Zur angefragten Mitwirkung des Ortschaftsrates am neuen Projekt antwortete Felix Schmitt etwas diplomatisch: "Mindestens bei der Farbgebung konnten wir mitwirken." Tatsächlich erstrahlt das Haus heute in der früheren Farbe.