Die nächsten Schritte zur Erweiterung des Gewerbegebiets Himmelreich im Stockacher Ortsteil Hindelwangen sind vorbereitet. Der Stockacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung jeweils einstimmig die Aufträge für den Bau von zwei Löschwasserbehältern und für die ersten Erschließungsarbeiten vergeben.

Ohne weitere Löschwasserbehälter könne das Baurechtsamt neuen Gewerbeansiedlungen im Himmelreich nicht zustimmen, sagte Willi Schirmeister, Leiter des Stadtbauamtes, in der Sitzung. Die beiden Vorratsbehälter sollen jeweils 200 Kubikmeter Wasser fassen. Notwendig wurden sie laut der Sitzungsvorlage, weil die vorhandenen Wasserleitungen die Löschwassermenge von 96 Kubikmetern pro Stunde für zwei Stunden nicht erbringen. Diese Menge sei für Gewerbegebiete allerdings nötig. Der Auftrag ging nun für knapp 280 000 Euro an die Firma Peter Gross aus Pfullendorf.

Außerdem hat das Gremium die ersten Aufträge für Erschließungsarbeiten vergeben. Demnächst werde sich auf fast der ganzen Erweiterungsfläche unter dem Namen Himmelreich III ein einzelnes Unternehmen ansiedeln und dort eine Produktionsstätte errichten, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Das Gebiet sei „im Prinzip überplant und genehmigt“, so Schirmeister vor dem Gremium. Kanäle, die durch das Grundstück der zukünftigen Firma führen, müssten vor dem Bau verlegt werden, so die Vorlage. Die Erd-, Kanal-, Rohrleitungs- und Straßenbauarbeiten für diesen Bereich gingen für etwa 476 000 Euro an die Firma Friedrich Storz aus Tuttlingen. Laut Schirmeister sind getrennte Kanäle für Regen- und Schmutzwasser enthalten. Es handle sich aber nicht um die gesamte Erschließung der Erweiterung, wie Bürgermeister Rainer Stolz auf Nachfrage von Martin Bosch (CDU) erklärte. Stolz wies auch darauf hin, dass eine halbe Million Euro im Boden versinke, was später niemand mehr sehe.