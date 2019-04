Es sind Szenen, die man in Stockach eher nicht erwarten würde: Eine Gruppe Männer, manche von ihnen mit Sturmhauben, posiert mit Waffen. Gezeigt werden eine Machete, ein Schlagstock und eine Pistole, stellenweise wird in Richtung Kamera gedroht. Auf den Bildern erkennt man deutlich, dass die Szenen in Stockach gedreht wurden. An einer Stelle ist kurz der Stockacher Bahnhof im Bild. All das ist unterlegt mit einem Soundtrack, der sich von der Ästhetik her an Gangsta-Rap anlehnt. Das Video kursiert derzeit über soziale Netzwerke im Raum Stockach. Dort beschäftigt es die Menschen. Die Reaktionen schwanken zwischen Belustigung, Zorn und Angst.

Aufgrund der Bilder wird auch ersichtlich, dass es sich bei den Akteuren, die in dem Video auftreten, um Menschen mit Migrationshintergrund handeln dürfte. Das wird auch im Text des Videos thematisiert, zum Beispiel in der Textzeile: "Kanaken mit Vollbart gegen das System." Und das ist noch eine der harmloseren Zeilen. Denn der Text besteht größtenteils aus weitaus übleren Flüchen, Drohungen und Beleidigungen, für die an dieser Stelle nicht der richtige Platz ist. Und in einer Szene sieht man, wie jemand mit einer scharfen Waffe von der Nellenburg herunter in Richtung Stadt schießt.

In einer Szene wird geschossen

Das Video hat die Polizei auf den Plan gerufen. Es habe Ermittlungen gegeben, heißt es dazu in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Konstanz. Diese hätten mittlerweile zu einem 21-jährigen Mann geführt, "der in dem Video als Hauptdarsteller auftritt", heißt es darin. Und weiter: "Gegen ihn wurde Strafanzeige unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie weiterer Straftatbestände erstattet."

Oliver Weißflog, Pressesprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums, erklärt es genauer: "Schießen mit einer Waffe im öffentlichen Raum ist ohne die entsprechende Erlaubnis verboten", erklärt er auf Nachfrage. Eine solche Erlaubnis habe nicht vorgelegt werden können, so Weißflog weiter, der von einem "strafrechtlich relevanten Inhalt" spricht. Und für das Mitführen einer Waffe in der Öffentlichekeit brauche man einen kleinen Waffenschein, so Weißflog. Einen Grund, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen, habe es allerdings nicht gegeben, erklärt der Polizeisprecher weiter.

Die Ermittlungen laufen noch

Die Ermittler stufen den Film laut der Pressemitteilung als Video "mit teilweise gewaltverherrlichendem und die Polizei sowie den Staat beleidigendem Inhalt" ein. Die beängstigenden Szenen lesen sich im nüchternen Behördendeutsch so: "Zu sehen ist unter anderem, wie mit einer Handfeuerwaffe geschossen sowie mit einer Machete und einem Schlagstock gedroht wird." Die Ermittlungen, auch zu möglichen anderen Beteiligten, seien noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Damit begründet Gerhard Buchstab, Leiter des Stockacher Polizeireviers, auch, weshalb die Öffentlichkeit nicht früher informiert wurde. Laut der Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei sei das Video den Ermittlern bereits Anfang April bekannt geworden. Dass erst jetzt informiert wurde, habe ermittlungstaktische Gründe gehabt, so Buchstab, der sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen eher bedeckt hält: "Die Betreffenden wären sonst gewarnt gewesen." Dass das Video nicht als Dumme-Jungen-Streich abgetan werden sollte, macht er allerdings deutlich: "Wir nehmen solche Dinge in jeder Hinsicht ernst." Polizeisprecher Oliver Weißflog schätzt die Angelegenheit so ein: "Sich so offen gegen Polizei und Staat zu wenden und sich so zu präsentieren, das ist gerade hier im ländlichen Raum schon auffallend."