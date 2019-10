Unter dem Motto „Neue Deutsche Welle„ haben Udo Krummel und sein Eintracht-Chor im rappelvollen Bürgerhaus ein funkenstiebendes Feuerwerk voll guter Laune entfacht. „Von DA-DA-DA bis zum Banküberfall ist diesmal unser Repertoire, und alles hat unser Dirigent selbst ganz hervorragend arrangiert“, hatte Tenorsänger Wolfgang Kreutel im Vorfeld verraten.

Dirigent Udo Krummel hat alle Lieder selbst für seinen Chor arrangiert. | Bild: Gabi Rieger

Singend und in kunterbunter Kleidung hielten die rund 30 froh gestimmten Choristen Einzug: „Wir sind da, aha“ schmetterten sie auf die Melodie von DA-DA-DA.

„Die Stücke, die wir singen, resultieren überwiegend aus Vorschlägen unserer Chormitglieder“, erläuterte die abwechselnd mit anderen Choristen moderierend durchs Programm führende Laura Schümann. Schümann ist Vorsitzende und Mitsängerin des Eintracht-Chors, dem sie ihre schöne Sopran-Stimme verleiht. „Mit ihr verjüngt sich unser Chor deutlich“, hatte der langjährige Chorist Hermann Schmeißer betont.

Laura Schümann, Vorsitzende und Sängerin im Eintracht-Chor. | Bild: Gabi Rieger

„Manche Leute lieben nur die Macht. Ich liebe jede Stunde“, lautete eine der rockig übermittelten Botschaften, instrumental gestützt und begleitet mit Schlagzeug, Keyboard, E-Bass und E-Gitarre von vier Musikern der Tom-Alex-Band aus Konstanz. Wie buntes Konfetti fielen die Töne zu Nenas 99 Luftballons. Die Choristen gaben alles.

Das Publikum strahlte, sang mit, wo es konnte, klatschte den Takt und war spürbar berührt im melancholischen Finale. „Die haben super gesungen“, schwärmte Ingrid Kuhn aus Pfullendorf.

Der Saal ist rappelvoll, die Besucher haben ein Lächeln auf dem Gesicht und nutzen jede Gelegenheit zu klatschen und mitzusingen. | Bild: Gabi Rieger

Auf Udo Lindenbergs schmissig gesungenen „Sonderzug nach Pankow„ folgte ein melancholisches, warm und weich intoniertes „Über sieben Brücken musst du geh‘n“. „Das ist schon gut“, meinte Sonja Ziwey, die das Lied genauso beglückt mitsang wie das Pfarrer-Ehepaar in der ersten Reihe. Dann steppte der Bär. Der Saal rockte mit knackigem Sound und immer deutschen Texten. Die Freude am gemeinsamen Singen im warmherzig verbundenen Miteinander stand an diesem Abend eindeutig im Vordergrund.

Dass Lieder wie „Ein Jahr ist schnell vorüber“ streckenweise etwas schräg klangen, tat dem Vergnügen dabei keinen Abbruch. Es waren der Schwung und die ansteckende Freude, die den berühmten Funken zündeten. Immer wieder klatschen die Zuhörer in die Hände, sangen mit, wiegten sich wie die Choristen in den Hüften, oder lauschten entzückt den instrumentalen Intermezzi.

„Unser Stallchef Helmut Trautzl singt mit“, hatte bei Konzertbeginn Franka Eylandt im Pulk mit fünf jungen Reiterinnen ihr Kommen erklärt. Ganz bezaubernd klang nach zunächst verhindertem „Ba-Ba-Banküberfall“ das vielfarbig fetzig gesungene „Blaue Augen“.

Zwischen enthusiastischen Beifallsstürmen schwebte zur Begeisterung aller aus bewegten Herzen „völlig losgelöst von der Erde“ das Raumschiff. Rhythmisch geschwenkte Knicklichter, die zuvor ans Publikum verteilt wurden, betonten abschließend die kollektive Glückseligkeit.