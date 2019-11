von Stephan Freißmann und Claudia Ladwig

Was einst lediglich Metzgern das Handwerk erleichtern sollte, ist heute ein Großmarkt mit 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Bekannt ist dieses Unternehmen heute unter dem Namen Mega Stockach, ansässig in einem markanten großen Bau im Gewerbegebiet Blumhof. Tausende Fahrzeuge kommen täglich an dem Gebäude mit dem hoch in den Himmel ragenden Firmenschild vorbei. Die Mega Stockach feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Und blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück.

Denn die Mega Stockach hieß nicht schon immer so. Im Jahr 1919 wurde sie in Konstanz unter dem Kürzel Omeg als Oberbadische Metzgergenossenschaft gegründet. Der Gründungsgedanke war denkbar einfach. Den 59 Gründungsmitgliedern sei es wichtig gewesen, Einkauf und Verkauf zu bündeln, sagt Kornelia Geiger. Sie ist heute Geschäftsführerin der Mega Stockach und kennt auch das Vorgängerunternehmen schon. Auf 40 Berufsjahre bei beiden Genossenschaften kann sie zurückblicken. Das Geschäftsmodell ist von Raiffeisengenossenschaften bekannt. Aus elf Personen habe die erste Belegschaft der Omeg bestanden, in Konstanz habe man mehrfach neue Gebäude errichtet, zuletzt 1961.

Festredner und Verantwortliche (vorne von links): Wilhelm Riesle, Melanie Geiger, Angelo Schiaffo, Kornelia Geiger, Marc Klaiber, Werner Gaiser sowie (hinten von links) Samuel Rüger, Tizian Münnich, Anton Wahl, Karl Denzel, Lutz Bartlau und Martin Gökeler. | Bild: Claudia Ladwig

Schon zehn Jahre später zog die Omeg nach Stockach um. Konstanz war für den Betrieb der Genossenschaft zu wenig zentral, von Stockach aus habe man besser liefern können. Das Gebiet, in dem die Omeg lieferte, habe schon in den 1960er-Jahren weit in den Bodenseeraum gereicht, so Geiger. In Stockach habe der Schlachthof zum Verkauf gestanden, die Omeg habe auch das Grundstück daneben gekauft und ein Lager darauf gebaut. Dort, in der Zoznegger Straße, wo heute ein Supermarkt und das Gebäude einer Druckerei sind, habe es damals alles gegeben, was der Metzger zur Arbeit braucht, berichtet Kornelia Geiger: Schürzen, Geräte, Schinkenformen. 1999 fusionierte die Omeg mit der Mega Stuttgart und zog 2011 ins jetzige Gebäude um.

Stockach Schüler üben für den Beruf: Mega und Berufsschulzentrum schließen Bildungspartnerschaft ab Das könnte Sie auch interessieren

Ging es zunächst hauptsächlich um Themen wie Tiere, Fette und Häute, so sei der Bereich Lebensmittel nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden, erzählt Geiger. Heute fühlt man sich in der Verkaufshalle der Mega wie in einem zu groß geratenen Supermarkt. Mitunter müsste man mit dem Gabelstapler einkaufen. Denn die Mega Stockach arbeitet nicht mit Endverbrauchern zusammen, sondern mit Profis. Einkaufen können dort etwa Metzger, Bäcker und Gastronomen. Und die brauchen entsprechende Mengen.

So kennt man es von damals: mechanische Waage in der Ausstellung. Im Hintergrund eine Puppe mit Stechschutzschürze. | Bild: Freißmann, Stephan

Gefeiert wird das Jubiläum natürlich auch. Einerseits können Kunden sich noch für einige Tage eine Ausstellung zu 100 Jahren Firmengeschichte mit alten Geräten, Urkunden und Dokumenten anschauen. Diese haben Melanie Geiger und Tizian Münnich mit Unterstützung von Betriebsleiter Martin Gökeler zusammengetragen. Andererseits gab es kürzlich einen Empfang bei der Hausmesse des Unternehmens, bei dem die Redner die Firmengeschichte würdigten. Marc Klaiber, Vorstandssprecher der Mega Stuttgart, betonte vor den geladenen Gästen, 100 Jahre seien für ein Unternehmen in Zeiten großen Strukturwandels nicht selbstverständlich. Metzgereien hätten heute zwar eine solide Position im Lebensmittelmarkt, spürten aber die Konkurrenz des Lebensmitteleinzelhandels.

Werner Gaiser, Stockacher Bürgermeisterstellvertreter, gratulierte im Namen der Stadt Stockach und der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Er sei beeindruckt von der Erfolgsgeschichte des modernen Großmarktes und vom Bekenntnis zum Standort. Als Mitglied bei „Gutes vom See“ trage die Mega dazu bei, die Landschaft am See zu erhalten und die nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern: „Das ist ein freiwilliger unternehmerischer Beitrag, der jedem Einzelnen zugutekommt.“

Der frühere Sitz der Metzgereigenossenschaft Omeg, späer Mega, in Stockach in der Zoznegger Straße. | Bild: Freißmann, Stephan

Ehrenobermeister Wilhelm Riesle, ehemaliges Vorstandsmitglied der Omeg sowie ehemaliges Aufsichtsratsmitglied der Mega Stuttgart, warf einen Blick zurück. Die Fusion sei vor 20 Jahren der einzig richtige Weg gewesen. Zwei Versammlungen habe es gebraucht, um die Mitglieder der Mega zu überzeugen: „Wir können alle stolz darauf sein, was hier im Blumhof entstanden ist.“ Für Anton Wahl, Vorstandssprecher der Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes, ging es auch um die Zukunft. Man müsse die Erfahrungen mitnehmen und die Traditionen pflegen, doch dabei strategisch das Ziel verfolgen, profitables Wachstum zu generieren. Die Digitalisierung erfordere neue Geschäftsmodelle. Karl Denzel, Obermeister der Fleischerinnung Schwarzwald-Bodensee fügte an: „Das beste Team gewinnt.“

Die Stockacher Geschäftsführerin Kornelia Geiger sagte bei der Feier, seit Jahrzehnten werde das Wissen von Generationen weitergegeben und an den Wandel der Zeit und die Weltwirtschaft angepasst. Fleisch sei ein ursprünglicher Teil der Unternehmensidentität.