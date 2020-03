Sich Einbringen, mitsprechen und mitentscheiden – das wollen Jürgen Brecht, Stephan Kessler, Silvia Stroppel-Steppacher, Angelika Rothengaß und Angela Wolf-Lenz für die Kirchengemeinde tun. Daher kandidieren sie für den neuen Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Stockach, der am Sonntag, 22. März, gewählt wird. Aufgrund der Corona-Krise wird es aber keine Wahllokale, sondern nur Brief- oder Onlinewahl geben (siehe Text unten).

22 Kandidaten

Sie und weitere 17 Kandidaten sind bereit, den Weg der Seelsorgeeinheit eine Amtsperiode lang, also die nächsten fünf Jahre, mitzugehen. Jürgen Brecht beobachtete in den vergangenen Jahren eine „radikale Veränderung der Welt in eine Richtung“, die er nicht gut heißt: „Es ist eine Gottverlorenheit entstanden, wir haben viele Werte verloren. Unserer Gesellschaft tut das nicht gut.“ Und daher möchte er sich zum zweiten Mal für den Stimmbezirk Stockach engagieren: „Den christlichen Glauben zu den Menschen bringen, das ist mein Anliegen“, sagt er. Für Stephan Kessler ist es wichtig, dass die Kirche eine demokratische Basis hat. Der Diplom-Ingenieur ist seit zehn Jahren im Pfarrgemeinderat und Ansprechpartner für alle technischen Belange, wie er selbst erzählt. Kessler schätzt es, ein Teil der Kirchengemeinde zu sein: „Das was man kann, darf man hier machen.“

Silvia Stroppel-Steppacher lässt sich zum ersten Mal für den Pfarrgemeinderat aufstellen – für den Stimmbezirk Zoznegg. „Die Kirche braucht die Ehrenamtlichen“, stellt sie klar. „Ich möchte mich aktiv einbringen, weil der Glaube mir sehr wichtig ist.“ Die Kirche steht aus ihrer Sicht vor großen Herausforderungen. „Als Christ ist man aufgefordert, Rede und Antwort zu stehen. Die Religion spielt leider für viele Menschen keine Rolle mehr.“ Angelika Rothengaß ist eine von zwei Kandidatinnen des Stimmbezirks Hoppetenzell. Die Einzelhandelskauffrau ist, wie sie selbst sagt, mit der Kirche aufgewachsen. Ihr Anliegen? „Ich finde es sehr wichtig, dass die Dörfer einen Ansprechpartner haben.“ Zudem fühle sie sich Rothengaß, die seit einer Amtsperiode dabei ist, im Team sehr wohl.

Gemeindeleben sei nicht selbst verständlich

Die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ schätzt Angela Wolf-Lenz. Die Lehrerin, einzige Kandidatin für den Stimmbezirk Mahlspüren, hat ein langfristiges Ziel: „Ich möchte auch in fünf Jahren in Mahlspüren Gottesdienste und ein Gemeindeleben haben“, sagt sie. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Doch nicht nur das: Auch das Thema Ökumene sei ihr wichtig, speziell die enge Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche.

Pastoral 2030 ein großes Thema

Die fünf Kandidaten sind sich bewusst: Durch den Prozess Pastoral/Kirchenentwicklung 2030 wird es eine Amtsperiode mit „grundlegenden strukturellen Veränderungen“, wie es Erzbischof Stephan Burger vom Erzbistum Freiburg beschreibt. „Das Thema wird uns zwangsläufig beschäftigen“, sagt Jürgen Brecht und fügt hinzu: „Das sind gravierende Veränderungen, die von Freiburg aus gesteuert werden und die wir sehr kritisch sehen.“ Ähnlich sieht es Stephan Kessler: „Wir haben den Eindruck, dass wir da sehr wenig Einfluss haben.“ Dennoch schiebt Angela Wolf-Lenz entschlossen hinterher: „Wir müssen uns da einmischen.“

Gemeindeteams vor Ort seien sehr wichtig

Beschäftigen wird sich der Pfarrgemeinderat auch mit der Pastoralkonzeption – also der Strategie, die die Seelsorgeeinheit verfolgt. Was sind Projekte, die man auf den Weg bringen will? Wie bringt man die Menschen aus der Gemeinde, die Glaube erleben wollen, zusammen? Für diese Fragestellungen müsse man kommunizieren: „Es gibt Dinge, die müssen zentral stattfinden. Aber die Wichtigkeit der Gemeindeteams vor Ort muss unbedingt erhalten bleiben“, stellt Brecht klar.