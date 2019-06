Die Stadt Stockach hat 2018 etwa zwei Millionen Euro Gewerbesteuer weniger eingenommen als im Vorjahr. Dies sagte Rechnungsamtsleiter Bernhard Keßler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. 2017 habe die Stadt 9,2 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen, den höchsten Betrag, den es jemals gegeben habe. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung für 2017 nun einstimmig beschlossen. Diese kommt laut Bernhard Keßler so spät, weil das Rechnungsamt eine Umstellung der Software, Personalengpässe und die Umstellung der Haushaltsführung auf die Regeln der Doppik zu verkraften gehabt habe.

Bürgermeister Rainer Stolz merkte dazu an, dass der Haushalt 2017 außergewöhnlich gut ausgefallen sei, die Spielräume inzwischen aber enger würden. Wolfgang Reuther (CDU) wies vor dem Hintergrund der kürzlich erhöhten Gewerbesteuer-Hebesätze ebenfalls auf sich abzeichnende „Friktionen“ im Haushalt hin. 2018, das letzte Jahr, in dem das Rechnungsamt nach kameralen Regeln gerechnet hat, habe die Stadt wieder einen guten Haushalt erzielt. Ohne die Auflösung von Haushaltsresten wäre das Ergebnis aber negativ gewesen, so Bürgermeister Stolz. Der Schuldenstand sei leicht gesunken, sagte Keßler auf Nachfrage von Jürgen Kragler (CDU). Für das laufende Jahr wies Keßler auf geringere Schlüsselzuweisungen hin.