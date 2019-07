von SK

Die Heinrich-Fahr-Straße bleibt am kommenden Dienstag, 30. Juli, komplett gesperrt. Dies teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) in einer Pressemeldung mit. Der Grund ist, dass an diesem Tag der Asphalt auf der westlichen Fahrbahnseite eingebaut wird. Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten an der Fahrspur.

Stockach Asphalt kommt am Freitag: Die Radolfzeller Straße in Stockach soll Pfingsten wieder offen sein Das könnte Sie auch interessieren

Der Verkehr wird während der Vollsperrung in südlicher Richtung (von Hindelwangen in Richtung Radolfzell) weiterhin wie derzeit umgeleitete, nämlich durch die Nellenbadstraße, die Gießereistraße und die Nellenburgstraße. In nördlicher Richtung (von Rißtorf in Richtung Hindelwangen und weiter nach Meßkirch) wird dann eine neue Umleitung eingerichtet. Diese verläuft über Goethestraße, Stadtwall, Stabelstraße und Aachenstraße.

Stockach Sanierung der Radolfzeller Straße (B313) im Zeitplan: Wann der Asphalt kommt und was Anlieger sagen Das könnte Sie auch interessieren

Gegen Spätnachmittag soll der Asphalteinbau abgeschlossen sein, damit der Berufsverkehr wieder wie gewohnt fließen kann, teilt das RP weiter mit. Außerdem kündigt die Behörde an, dass ab Mittwoch, 31. Juli, die östliche Fahrspur saniert wird. Das RP hat die Bauherrschaft, weil es sich um eine Bundesstraße handelt.