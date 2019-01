Peter Howarth von den Hollies, Pete Lincoln von The Sweet, Mick Wilson von 10cc – vor 24 Jahren sind alle drei als Bandmitglieder von Sir Cliff Richard aufgetreten. Danach schlossen sich erfolgreiche Karrieren als Frontmänner eigener Bands an, einige Welthits haben sie zur Popmusik beisgesteuert. Und heute stehen die drei als Frontmen auf der Bühne – wobei im eigentlichen Namen der Formation das "e" durch eine "3" ersetzt wird: Frontm3n. In der mit 700 Zuhörern ausverkauften Jahnhalle nahmen die Sänger nun das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise – ein außergewöhnliches Großereignis.

Stockach Bilder: Frontm3n in der Jahnhalle Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Die drei spielten Welthits, die beim Publikum Kindheits- und Jugenderinnerungen zurückbrachten. Los geht es mit "Bus Stop", einem frühen Hit der Hollies aus den 1960er-Jahren, gefolgt von "Papa Joe" von The Sweet und "The Things We Do For Love" von 10cc. Schon mit diesen ersten Nummern des Abends haben die drei charmanten Briten das Publikum überzeugt. Pete Lincoln beeindruckt mit seiner deutschen Ansage. Er verstehe alles, spreche jedoch nur ein bisschen. Was trotzdem rüberkommt: Lincoln ermuntert die Gäste, kräftig mitzusingen.

Neben bekannten Hits spielt die Band auch einige neue Songs von ihrer aktuellen CD. "Open Up" und "All For One", der Titelsong ihrer Tournee, kommen ebenso gut an wie die Solobeiträge. Auch die Parts zwischen den Stücken sind unterhaltsam. Die Stimmung unter den Musikern ist bestens. Peter Howarth hat die Lacher auf seiner Seite, als er mit typisch britischem Humor die Frontmen-Fanartikel anpreist. Und Mick Wilson ergänzt, jeder eingenommene Euro käme Kindern zu Gute – ihren Kindern.

Nach dem Konzert nahmen sich die Briten Zeit für die Fans. Sie gaben Autogramme und machten Fotos. In Stockach habe es ihnen gut gefallen, erklärten Mick Wilson, Peter Howarth und Pete Lincoln (von links). | Bild: Claudia Ladwig

Nur mit Gitarren und Bass gespielt klingen viele Songs anders als früher. "Sie werden das Lied trotzdem gleich erkennen", sagt Pete Lincoln und stimmt die Akustikversion des sonst rockigen "Love Is like Oxygen" an. Das Publikum applaudiert begeistert.

Das bekommt man auch zu hören, wenn man mit Besuchern ins Gespräch kommt. "Die Musiker haben Spaß an der Musik, das kommt deutlich rüber", sagt etwa Jürgen Fürst. Auch Karl Kuppel betont: "Ich hätte was verpasst, wäre ich nicht hier. Die haben gesanglich und an den Gitarren alles drauf." Die fast elfjährige Anna Brauns, wohl mit Abstand die jüngste Besucherin, ist mit ihrem Vater da. Einige Lieder kenne sie aus dem Radio.

Kulturamtsleiter Stefan Keil und Werner Gaiser, stellvertretender Bürgermeister, waren dabei, als Mick Wilson, Peter Howarth und Pete Lincoln (von links) sich in das Goldene Buch der Stadt eintrugen. | Bild: Hubert Walk

Andreas Maier und seine Ehefrau sind sogar extra aus Bonndorf im Schwarzwald angereist. Die Stockacherin Gabi Gärtner dankt Kulturamtsleiter Stefan Keil, dass er die Künstler geholt hat. Der hatte die Band gemeinsam mit Hauptamtsleiter Hubert Walk vor einem Jahr gehört und war damals schon überzeugt, dass das Konzert hier gut ankommen würde. "Sie sind heute sogar besser als damals, nehmen die Leute toll mit und machen gute Stimmung", lautet Keils Fazit.

Nach der Pause geht die Reise durch die Musikgeschichte und kleine Anekdoten weiter. Mit Gejohle, viel Beifall und Rufen bedanken sich die Zuhörer für "Fox On The Run", "He Ain’t Heavy, He’s My Brother" und "I’m Not In Love". Mit stehenden Ovationen feiern die Besucher am Ende die Band, die drei Zugaben gibt. Bei der letzten, "Dreadlock Holiday", wandeln die Briten die Zeile "I don’t like reggae, I love it" um in "I don’t like Stockach, I love it" (Ich mag Stockach nicht, ich liebe es): der glanzvolle Abschluss eines mitreißenden Konzertes.