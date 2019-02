Das alte Schloss im Stockacher Ortsteil Espasingen hat einen neuen Besitzer. Die Immobilienfirma Gnädinger und Mayer mit Sitz in Radolfzell hat das markante Gebäude an der Ortsdurchfahrt gekauft. Dies gaben Johannes von Bodman als Vertreter des Verkäufers, des gräflichen Hauses Bodman, und Andreas Schmid, Geschäftsführer von Gnädinger und Mayer, bei einem Pressetermin bekannt. Der Vertrag sei vergangene Woche unterzeichnet worden, so von Bodman.

Damit ist das Vorhaben, das Gelände um das heruntergekommene Gebäude neu zu beleben, einen großen Schritt weiter. Der Investor möchte das frühere Schloss, das zuletzt als Brauerei diente und seit vielen Jahren größtenteils leer steht, nun sanieren und darin hauptsächlich Wohnungen einrichten, erklärt Schmid. Wie viel davon konkret entstehen, sei allerdings noch nicht klar. Sein Unternehmen habe zwar ein Konzept erstellt, aber belastbare Zahlen gebe es erst, wenn die Planung weiter fortgeschritten sei.

Schmid nannte allerdings eine Größenordnung. Er gehe von 1500 bis 2000 Quadratmetern Wohnfläche aus. Bei einer Wohnungsgröße von 80 bis 100 Quadratmetern könnte das auf bis zu 25 Wohnungen hinauslaufen. Am Ende wolle das Unternehmen diese im Großen und Ganzen verkaufen, möglicherweise aber auch einige selbst vermieten.

Betroffen von dem Verkauf ist das eigentliche Schloss, die danebenliegende Remise und der Platz vor dem Schloss. Dass das Schloss erhalten bleibe, sei eine der Bedingungen für den Verkauf gewesen, erklärte Johannes von Bodman. Anforderung sei zudem gewesen, den Schlossplatz zu erhalten. Und schließlich gebe es den Wunsch nach einer Gastronomie, so von Bodman.

Der Erhalt von Schloss und Schlossplatz ist auch für Andreas Schmid gesetzt. Eine Tagesgastronomie sei ein "Ziel", so formulierte er. Aber: "Wer oben im Gebäude wohnt, will unten keine Gastronomie haben." Das werde die Herausforderung für die Architektur sein, so Schmid. Dafür sei man mit dem Konstanzer Büro Spaett im Gespräch, das auf Denkmale spezialisiert sei.

Für das Haus Bodman war der Verkauf auch ein emotionaler Vorgang

Am Ende der Verhandlungen seien noch zwei Interessenten im Rennen gewesen, berichtet Johannes von Bodman. Mit Gändinger und Mayer habe nun der den Zuschlag bekommen, der sich mit seinen Plänen enger an das bestehende Gebäude halte. Dabei betonte von Bodman auch, dass der Verkauf für seine Familie ein sehr emotionaler Vorgang gewesen sei. Schon seit 1277 sei das Gelände im Familienbesitz gewesen, damals noch ohne Schloss. Für etwa 150 Jahre habe die Familie dort gewohnt und das Gebäude danach noch lange bewirtschaftet.

Bis nun die Handwerker kommen, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Andreas Schmid versicherte zwar, dass sein Unternehmen die Planung nun zügig vorantreiben werde. Möglichst noch dieses Jahr wolle man Bauantrag einreichen. Doch wann die Baugenehmigung tatsächlich vorliege, sei noch unklar. Die Denkmalschutzbehörden habe man bereits vorab über das Projekt informiert, so Johannes von Bodman.

Über den Kaufpreis haben zwar beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Doch die Baukosten seien ohnehin der deutlich größere Posten, so von Bodman und Schmid. Von Bodman hatte im Herbst 2017 etwa zehn Millionen Euro als Anhaltspunkt für die gesamte Investition genannt. Schmid sagte, die Chancen würde man als deutlich größer einschätzen als die Risiken der Investition.

Und was sagen die Repräsentanten der Kommune dazu? Bürgermeister Rainer Stolz erklärte, man sei zusammen mit dem Haus Bodman sehr glücklich über die nun vorgestellte Lösung. Und Ortsvorsteher Andreas Bernhart hob das Interesse der Menschen an dem Projekt hervor. Die alte Industriebrache werde nun wiederbelebt.