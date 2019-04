von Doris Eichkorn

Das neu renovierte Feuerwehrhaus wurde am vergangenen Wochenende von vielen Besuchern ausgiebig bestaunt. Am Nachmittag bot die Abteilung Stockach Stadt mit einer Schauübung noch Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto waren bei den Kindern sehr beliebt.

