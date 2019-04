von SK

Der Yacht-Club Stockach setzt weiter auf Kooperationen mit anderen Segelclubs, speziell in der Jugendarbeit. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung lobten Vorstandsverteter die laufenden Kooperationen. Die Segelsportvereine am Seeende kooperieren eng insbesondere im Bezug auf die Jugendarbeit. So dankte Jugendwartin Susanne Töpper-Zimmermann speziell dem Yachtclub Ludwigshafen für das Zurverfügungstellen der Jugendboote zur Ausbildung.

Ein Kooperationsvertrag zum Thema Jugendarbeit unter den Segelsportvereinen am Seeende soll die Zusammenarbeit genauer definieren und damit noch weiter vertiefen und verfestigen. Der Kooperationsvertrag mit anderen Vereinen am See-Ende ist bereits unterzeichnet worden, wie Thomas Maier auf Nachfrage bestätigte.

Vorstand wird wiedergewählt

Kassenwart Volker Pylarski berichtete detailliert über die Einnahmen und einmaligen Ausgaben im Jahre 2018 sowie über die laufenden Kosten. Die Kassenprüfer Beate Ebner und Günter Schmidt bescheinigten dem Kassenwart eine einwandfreie Arbeit. Auch die turnusgemäße Wahl der Vorstandsmitglieder alle drei Jahre wurde durch Vereinsmitglied Manfred Schnopp geleitet

Ingo Weiler und Dominik Ceglarek wurden als neuer Regattawart und Hafenbeauftragter ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen gewählt. Und die Abstimmung über bisherigen Vorstand erfolgte en bloc wiederum ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen.

Renovierungen rechtzeitig abgeschlossen

Der Vorsitzende Peter Rodemann berichtete über das ereignisreiche Jahr 2018. Anfang letzten Jahres erfolgte eine Teilrenovierung des circa 60 Jahre alten Clubhauses. Diese war kosten- und arbeitsintensiv, aber dringend notwendig geworden. Die umfangreichen Renovierungsarbeiten waren pünktlich zum Saisonstart beendet worden, so dass alle Mitglieder und Gäste neue Toilettenanlagen vorfinden konnten.

Im Frühsommer wurde der Yacht-Club erneut nach den breit angelegten Umwelt-Richtlinien des Blauen Ankers zertifiziert, ohne nennenswerte Beanstandungen. Einzig einige Ergänzungen an den Rettungsleitern an den Steganlagen waren vorgeschlagen worden.