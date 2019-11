Überlingen, Stockach, Bad Säckingen, Donaueschingen Nach ÜB und TT nun bald auch SLG und WG

Nachdem der Kreistag im Bodenseekreis dem Altkennzeichen stattgab, folgte nun auch der Kreistag in Ravensburg dem Bürgerwunsch nach alten Autonummern. WG für Wangen und SLG für Saulgau wird künftig möglich sein. Professor Bochert, der die Schilderdebatte bundesweit erst angeregt hatte, ist überzeugt: Überlingen hat Wangen geholfen. Und was passiert in STO, in DS und in SÄK?