von Reinhold Buhl

Jürgen Brecht, der Vorsitzende von „Helfen – was sonst“ hat bei der Mitgliederversammlung im hiesigen Krankenhaus einen Blick zurück auf die Geschichte des Vereins geworfen: Als dieser 2006 aus der Taufe gehoben wurde, waren die Gründungsmitglieder voller Optimismus. Dass daraus aber eine große Erfolgsgeschichte werden würde, war damals noch nicht abzusehen.

Brecht berichtete von zwei Projekten in Ouagadougou, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates Burkina Faso, die vom Stockacher Verein finanziell unterstützt wurden, beziehungsweise noch werden. „Vor 15 Jahren hatten wir den Plan, den Bau einer Schule mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern zu unterstützen“, sagte Brecht. Tatsächlich konnte der Verein, der momentan 30 Mitglieder hat, den Schulbau in einem der ärmsten Länder der Welt mit 92 209 Euro unterstützen.

Absolvent bedankt sich per Brief

Heute besuchen 720 Schüler die Primar- bzw. Sekundarschule. Welche Erfolgsgeschichte tatsächlich dahinter steckt, erfuhren Mitglieder und Gäste aus einem Brief, den ein Absolvent an Brecht geschickt hatte. Darin beschreibt Pascal, so der Name des jungen Mannes, seine erfolgreiche Laufbahn an der vom Verein unterstützten Schule.

Nach Grundschulabschluss und Mittlerer Reife besucht er nun ein technisches Gymnasium. „Mein Ziel besteht darin, selbstständig zu sein, indem ich mein eigenes Unternehmen gründe“, schreibt er und endet mit dem Satz: „Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Brecht und allen Mitgliedern von ‚Helfen – was sonst‘ für die Unterstützung. Gott segne Sie! Herzlichen Dank!“

Krankenstation für 120 000 Euro

2017 wurde mit dem Bau einer Krankenstation begonnen, deren Gesamtkosten sich auf 120 000 Euro belaufen. Bis dato hat der Verein das Projekt mit 24 074 Euro unterstützt. Die Station wird nach Fertigstellung eine Klinik mit Rezeption, Diagnostik, Labor, Apotheke und Sozialräumen umfassen.

Vorstandsmitglied Armin Zumkeller hofft, dass der Verein die Förderung im bisherigen Rahmen weiterführen kann und bedankte sich bei seinen Kollegen für ihre Arbeit. Weitere Informationen gibt es unter www.helfen-was-sonst.de