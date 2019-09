Alexander Buhl, die Familie und viele Helfer bereiten das Seeblickhof-Fest vor. In den vergangenen Jahren hat sich dieses gemütliche Fest auf dem Hof außerhalb von Wahlwies regelrecht zu einem Dorffest entwickelt, bei dem das Wetter bisher immer gut war. Wie immer werden auch am 29. September Informationsfahrten durch die Obstanlagen stattfinden.

Obstbauer setzt auf neue Sorten

Diesmal wird Buhl über das Volksbegehren Artenschutz „Rettet die Biene“ sprechen und Fragen der Gäste beantworten. Artenschutz durchzusetzen sei ein wichtiges Ziel, so der Obstbauer. Dennoch verfolge das Volksbegehren aus seiner Sicht einen falschen Ansatz. Würden sich die Vorschläge durchsetzen, sei auch ein Großteil des biologischen Pflanzenschutzes nicht mehr erlaubt. Dies erschwere die Produktion und helfe Insekten wenig.

„Wir müssen viel gegen Pilze tun. Fungizide schädigen die Insekten nicht und machen bei uns 95 Prozent der Spritzmittel aus“, sagt Buhl. Sie seien immer bemüht, weniger Spritzmittel zu verwenden, und setzten dabei auf die Forschung, doch die koste viel Zeit. Eine neue Biosorte, Natyra, sei zum Beispiel robust gegen Schorf, die Hauptpilzkrankheit. „Das ist ein Meilenstein, denn sie schmeckt auch lecker.“

„Mehr Lebensräume schaffen“

Alexander Buhl sagt: „Insekten und Vögel brauchen Lebensraum und Nahrung, beides fehlt in der Landschaft heute etwas. Sie ist zu gut aufgeräumt. Anreiz sollte sein, mehr Lebensräume zu schaffen, statt pauschal den Pflanzenschutz einzuschränken.“ Die Buhls lassen in den Randbereichen und Obstanlagen Klee und Blühstreifen stehen und mulchen weniger. Alexander Buhl erklärt: „Das Insektenvorkommen und die -vielfalt sind gewachsen. Das können wir in zehnjähriger Zusammenarbeit mit der Bodenseestiftung nachweisen.“

Laut Buhl sind Obstbauern beim Insektenschutz führend – auch, weil sie auf die wilden Bienen zur Bestäubung angewiesen sind. Er sagt: „Wildbienen fliegen schon bei Temperaturen ab acht Grad, Honigbienen erst bei etwa zwölf Grad.“ Er hofft, durch vernünftige Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz mehr für den Artenschutz zu erreichen.