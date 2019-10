von Anita Endres

Bereits zum 16. Mal in Folge feiert der Musikverein Winterspüren am Wochenende sein Kirbefest. Unter dem Motto „Kirbehock im Dirndlrock„ beginnt das Programm am Samstag um 19 Uhr mit der Band Zapfenräs. Einige Musiker aus dem Verein hatten sich im vergangenen Jahr zusammengefunden und diese Band gegründet.

Traditionelle Tänze aus dem Schwarzwald

Ein besonderer Höhepunkt im diesjährigen Programm ist der Auftritt einer Gruppe aus dem Schwarzwald: Die Trachten- und Volkstanzgruppe aus Hausach/Einbach wird ihre traditionellen Tänze vorführen. Edwin Hahn vom Musikverein Winterspüren hatte den Kontakt hergestellt und die Tanzgruppe für den Auftritt beim Kirbefest gewonnen.

Im Anschluss, ab 21:30 Uhr, sorgt der Musikverein aus Alttann bei Wolfegg für die musikalische Unterhaltung. Im April hatte der Musikverein Winterspüren dort im Rahmen des traditionellen Thannfestes zum Frühschoppen aufgespielt. Die Stimmung unter den Musikern begeisterte alle und so war es nur logisch, dass eine Gegeneinladung erfolgte.

Likörbar, Moscht und Dünnele

Das leibliche Wohl der Gäste kommt sowohl am Samstag als auch am Sonntag nicht zu kurz. Die Vorbereitungen für die Likörbar am Samstagabend laufen auf Hochtouren. „Im letzten Jahr waren vor allem die Sorten ‚Nimm2‘ und ‚Kinderschokolade‘ sehr beliebt.“ berichtet Svenja Schrodin, Vorstandsmitglied des Musikvereins. Süßmost, roter und zapfenräser Most wird ebenfalls ausgeschenkt. Ausserdem werden selbstgebackene Dünnele und am Sonntag der Kirbebraten angeboten. Torten und Kuchen runden das kulinarische Angebot ab.

„Ohne die vielen fleißigen Helfer im Vorfeld, während und nach dem Kirbefest wäre so eine Veranstaltung nicht möglich!“ lobt Svenja Schrodin ihre Vereinskollegen und deren Partner. Am Sonntag spielt der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf. Den Abschluss bildet der Auftritt der Gemeinschaftsjugendkapelle mit jungen Musikern aus dem Ortschaften Winterspüren, Sentenhart und Liggersdorf, kurz WiSeLi genannt.