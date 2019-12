Mit einfühlender Präzision von Anselm Wagner dirigiert, glänzten die Bläser und Perkussionisten vom MV Wahlwies in der gut besuchten Pfarrkirche Sankt Germanus und Vedastus mit einem festlich-schwungvollen Adventskonzert. Mit Weihnachtsliedern aus dem Anglo-amerikanischen Raum haben die rund 40 Musiker im Altarraum unter einem Adventskranz mit zwei entzündeten roten Kerzen eine vorweihnachtliche Stimmung ins Gemüt ihrer Zuhörer gezaubert, die mit entspannten Gesichtern den Wohlklängen lauschten, und nach jedem Beitrag herzlich applaudierten.

„Das Konzert war schön für mich zum Anhören – es hat mir sehr gefallen. Schön war auch, dass so viele Zuhörer gekommen sind“, sagte beispielsweise Robert Lehmann aus Wahlwies.

Auch Broadway-Stimmung ist dabei

Fanfarenartig tönte die Ouvertüre zu dem Song „Hark! The Herald Angels Sing“, das man hierzulande kennt unter der Vision „Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag“. Ein wenig Broadway-Stimmung zauberte das amerikanische „Let it Snow“. Im fetzigen Sound der 30er-Jahre kam der Pop Song „Mary‘s boy child“ daher.

Feierlich, in getragenem Tempo, begann „The Christmas Song“, der als Untertitel „Kastanien rösten auf offenem Feuer“ trägt, wie vom Dirigenten zu erfahren war, der das rundum gelungene Adventskonzert mit Erläuterungen ergänzte. Rhythmisch prägnant bewegte sich die stattliche Blaskapelle im Song „Last Christmas“.

Vorfreude auf Weihnachten

Von Rudolph, dem Rentier, handelte der schmissig intonierte Song, in dem die Holz- mit den Blechblasinstrumenten angeregt miteinander kommunizierten. Einen Vorgeschmack auf das im Anschluss open air vor der Kirche kredenzte Angebot von Glühwein, Punsch und Grillwurst gab das entspannte Spiel vom „Winter-Wunderland“.

„Alles, was ich zu Weihnachten möchte, bist du“ war die Devise im nächsten Beitrag. An dichtes Schneegestöber erinnerte der Sound beim Song „White Christmas“, der mit der Vorfreude auf Weihnachten in ein quirlig-buntes und fröhlich Musizieren gipfelte.