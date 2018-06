Stockach Der Händler-Sprecher warnt: Der kleine Einzelhandel profitiert von der Konsumlaune weniger als der große

Die Konjunktur brummt, die Konsumlaune ist gut – aber davon profitieren Online- und großer Einzelhandel viel stärker als kleine Geschäfte wie in Stockach. Diese Entwicklung sieht Siegfried Endres, Vorsitzender des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) – und mahnt Gegenmaßnahmen an.

Auch wenn die Konsumfreudigkeit der privaten Haushalte in Deutschland ungebrochen positiv ist, musste Siegfried Endres in den kleineren Geschäften mit bis zu fünf Mitarbeitern konstatieren. "Dieser Trend zeichnet sich seit einigen Jahren ab", sagte der Vorsitzende des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) bei der Mitgliederversammlung, "und es ist zu befürchten, dass diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist". Eine Entwicklung, die gerade die Infrastruktur von Klein- und Mittelstädten wie Stockach besonders treffe.

Der kleine Einzelhandel profitiert weniger gut

Während der Onlinehandel mit einem Zuwachs von über zehn Prozent vom Umsatzplus profitiere und der Einzelhandel in der Großfläche leichte Zuwächse erziele, profitiere der kleine Einzelhandel nicht von dieser Entwicklung. Auch wenn die zweite Vorsitzende, Anja Schmidt, in ihrem Jahresrückblick 2017 von vielen positiven Aktivitäten des Vereins berichten konnte, schloss sie ihren Bericht doch mit der nüchternen Feststellung: "Wir stoßen immer wieder an Grenzen, trotz intensiver Werbemaßnahmen." Es fehle "irgendwie ein Gesamtmagnet", denn "schließlich sind wir alle Stockach und ziehen an einem Strang".

Händler suchen den Schulterschluss

Um diese neue Zusammenarbeit zu fördern, haben sich diverse HHG-Mitglieder im Vorfeld der Generalversammlung zu zwei Workshops getroffen. Die Ergebnisse dieser Sitzungen präsentierte HHG-Neumitglied Rüdiger Mahl, Geschäftsführer des evangelischen Altenpflegeheims, den Anwesenden.

Mahl erläuterte unter anderem, dass man das Ziel habe, den Wirtschaftsraum des Einzugsgebietes weiterzuentwickeln, indem man neue Plattformen zur Vernetzung schaffe und Kooperationen mit kommunaler Verwaltung, Schulen, Vereinen und Organisationen nutze und pflege.

Der Einzelhandel müsse sich behaupten, mahnt der Bürgermeister

Bürgermeister Rainer Stolz betonte in einem Statement die Bedeutung des Vereins HHG für die Stadt. Auch er betonte, dass der Einzelhandel kämpfen müsse, um neben dem wachsenden Onlinehandel bestehen zu können.

Verein macht ein Jahresminus

Michael Fritz, der neue Kassier, musste den Mitgliedern einen Jahresverlust von rund 13 000 Euro bekanntgeben. Eine Tatsache, die unter anderem dazu führte, dass die Vorstandschaft den Mitgliedern eine Beitragserhöhung von 61,36 auf 80 Euro jährlich vorschlug."Ich bin seit 1993 im HHG-Vorstand, und seither hat sich am Mitgliedsbeitrag nichts geändert, außer, dass aus 120 D-Mark im Jahr 2002 dann 61,36 EURO wurden", begründete Endres seinen Vorschlag. Diesen nahm die Versammlung dann einstimmig an.