Es ist keine Frage: Ohne den HHG wären Stockach und das Leben in der Stadt um einiges ärmer. Um sich das klar zu machen, muss man sich nur überlegen, was ohne den Verein Handel, Handwerk und Gewerbe – dafür stehen die drei Buchstaben – eigentlich fehlen würde. Man stelle sich den Jahreslauf ohne verkaufsoffene Sonntage, ohne den Straßenmarkt beim Stadtfest Schweizer Feiertag, ohne die Aktion Geisterstadt – die übrigens heute Abend wieder stattfindet – oder ohne den Winterzauber vor.

An all diesen Aktionen ist der HHG als Partner oder federführend beteiligt. Was die Gewerbetreibenden der Stadt an diesen Stellen tun, ist eine starke Leistung fürs Gemeinwesen. Denn die Aktionen, das zeigt ein simpler Blick auf die Straßen, locken regelmäßig viele Menschen nach Stockach – sie wirken im wörtlichen Sinne attraktiv, nämlich anziehend.

Der Schluss daraus lautet: Eine Initiative, die den HHG stärkt, ist auch gut für Stockach. Durch die breitere Aufstellung, die der Verein nun anstrebt, ist der HHG in der richtigen Richtung unterwegs. Und noch schlagkräftiger würde der Verein der Gewerbetreibenden, wenn alle drei Elemente, Handel, Handwerk und Gewerbe, ähnlich stark darin vertreten wären. Denn ein interessantes Umfeld gibt es nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Gewerbegebieten der Stadt, zum Beispiel im Blumhof, im Hardt oder im Himmelreich.

Je mehr Beteiligte es gibt, desto leichter kann man mit ihnen auch größere Aktionen auf die Beine stellen. Wenn auch Handwerk und Gewerbe stärker Farbe für den Verein HHG bekennen würden, wäre das ein starkes Signal. Denn gemeinsam wird die Stimme stärker – und man erreicht im Zweifelsfall immer mehr als einzeln.