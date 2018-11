Der Einstieg war schmissig: mit „We will rock you“ von Queen. „Die Stücke, die wir singen, resultieren überwiegend aus Vorschlägen unserer Chormitglieder“, erläuterte die abwechselnd mit anderen Choristen durchs Programm führende Laura Schümann. Schümann ist Vorsitzende – und Sopranistin.

An Zeiten, wo noch echte Kapellen in Tanzschuppen spielten, erinnerte „Blueberry Hill“ von Fats Domino. In rockig-coolem Look und locker in den Hüften sang der Eintracht-Chor. Locker tanzten alle auf der Stelle, als die Begleitband fetzig „Lady Madonna“ spielte. Vier Musiker der Tom-Alex-Band aus Konstanz überzeugten auch sonst an Schlagzeug, Keyboard, E-Bass und E-Gitarre.

Der Funke springt über

Bei „Twist again“ klatschte das Publikum streckenweise den Takt und es geriet bei „Sunshine“ aus dem Musical „Hair“ vor Begeisterung schier aus dem Häuschen. Die diesmal zum Erstaunen vieler Konzertbesucher köstlich coolen Eintrachtler rockten den Bürgersaal. Bei „Let it be“ wurden die zuvor ans Publikum verteilten LED-Lichtlein geschwenkt.

Rock und Balladen, dazu augenzwinkernde Bühnen-Deko: der Eintracht-chor rockt. Bild: Gabi Rieger

Der Chorleiter, der in seinem leidenschaftlichen und lebhaften Dirigat an den „Mister tausend Volt“ Charles Aznavour erinnerte, gab alles. „Sehr mutig und erfrischend. Der Rock ’n' Roll lebt", resümierte der Musiker Josef Weimert und lobte neben der guten Stimmung „das tolle Arrangement des Dirigenten“. Dahinter stecke extrem viel Arbeit.

Mit Lederjacke und Sonnenbrille

„Rock ist angesagt“ hatte Wolfgang Kreutel bereits am Eingang zum rappelvollen Bürgerhaus strahlend erklärt. Der 70-jährige singt Tenor im 26 Stimmen starken, von Udo Krummel seit rund zwei Jahren geleiteten Eintracht-Chor. Diesmal trug der sonst eher konservativ gekleidete Kreutel Sonnenbrille und schwarze Lederjacke.

Rocken, bis der Saal bebte: hier die Sänger Laura Schümann und Wolfgang Kreutel. Bild: Gabi Rieger

Die rund 240 Konzertbesucher erlebten einen Eintracht-Chor, wie man ihn zuvor noch nie gehört hat: erst ganz laut und rockig, später balladenmäßig-getragen. Die Bühne, in dunkles Blau getaucht, war mit farbigen LP’s geschmückt. Rockig und mit Spaß präsentierten sich die spürbar hochmotivierten Choristen bei diesem Konzert.

In seinem „Pac-Man“-Anzug hüpfte und federte der Dirigent ansteckend fröhlich wie ein Flummi-Ball. „Der Udo Krummel ist mein Klavierlehrer“ erklärte der Radolfzeller Schüler Jannik Wörner. Mit seinen 19 Jahren, wohl mit Abstand einer der Jüngsten im Publikum. Rockballaden folgte der Skandal um Rosi der Spyder Murphy Gang, und vor zünftigem Punkrock von den Ärzten verströmte „Nemo“ mit Laura Schümanns wunderschöner solistischer Einlage ergreifende Melancholie. Zum Abschlusslied von Nena („Wunder geschehen“) wurden vor großem Beifall und Zugaben noch einmal die LED-Kerzchen geschwenkt.

Das Ensemble Der Eintracht-Chor mit seinen Sängern jeden Alters wurde im Jahr 1836 als gemischter Chor gegründet. Als Chorleiter des 26-stimmigen Chors engagiert sich seit 2013 Udo Krummel. Seit 1980 besteht eine Freundschaft mit dem Coro Val Biois aus Falcade/Dolomiten, mit wechselnden Besuchen und gemeinsamen Konzerten. Gesungen wird für gewöhnlich Klassisches, Pop und Volksmusik. Der Eintracht-Chor probt donnerstags ab 20 Uhr in der Aula der Realschule Stockach. Wer Freude am gemeinsamen Singen hat, ist willkommen. (gri) Informationen im Internet:

http://www.eintracht-chor-stockach.de

