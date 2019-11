von Reinhold Buhl

Vollblutmusiker Jochen Fischer (43), seit 28 Jahren aktives Mitglied der Stadtmusik, Könner an der Orgel und auf der Trompete, kommt als Kapellmeister zurück in seine fastnächtliche Lieblingsband, der Hans-Kuony-Kapelle. (HKK). Fischer, der bereits von 1999 bis 2015 die HKK dirigierte, schwingt nach einer vierjährigen Pause wieder den Taktstock.

Die HKK, die das musikalische Gesicht der Stockacher Fasnet prägt, ist die Fastnachtsmusik des Narrengerichts, obwohl sie keine Gliederung desselben ist, wie es die Zimmerer, Hänsele, Marketenderinnen, Aktiven Laufnarren und die Alt-Stockacherinnen sind.

Diese Kapelle ist nicht nur bei Umzügen wichtig, sondern auch bei sämtlichen fastnächtlichen Veranstaltungen in der Jahnhalle und in den Stockacher Wirtshäusern. Der Schmotzige Dunschdig, der Hoch-Tag der Fastnacht in Stockach, ist ohne Hans-Kuony-Kapelle nicht vorstellbar.

Er ist das musikalische Herzstück der Stockacher Fastnacht: „De Stockemer Narremarsch“, komponiert von Wilhelm Seebacher. Das Bild zeigt die Stimme der ersten Trompete. | Bild: Reinhold Buhl

Diese Musiker begleiten sämtliche Fastnachtsveranstaltungen der Gliederungen des Narrengerichts und prägen in ihrem roten und schwarzen Musikerhäs entscheidend das Bild der hiesigen traditionellen Fastnacht.

Fischer, der 1999 beim Musikverband den Dirigentenschein erwarb, tritt in große Fußstapfen, denn der erste Kapellmeister war 1947 bis 1949 Wilhelm Seebacher, der Komponist des Stockacher Narrenmarsches, in dessen Refrain der Narr oder die Närrin aufgefordert werden, die Augen zuzumachen, um „nix zu sehen, nix zu hören und nix zu merken“.

Erster Auftritt bei der Dreikönigssitzung

„Wir spielen diesen tollen Marsch im Laufe einer Fastnacht, die in Stockach bekanntlich an Dreikönig beginnt und an Lätare mit dem Fällen des Narrenbaums endet, geschätzt 50 mal“ erklärt Jochen Fischer, der „voll motiviert und mit freudiger Erwartung“ jetzt schon dem ersten Einsatz bei der Dreikönigssitzung im Bürgerhaus entgegenfiebert.

Seine HKK besteht größtenteils aus Mitgliedern des Musikvereins Stockach, eine Mitgliedschaft, die aber nicht zwingend erforderlich sei. „Die Kapelle ist für jedermann offen, der mindestens 16 Jahre alt ist“, erklärt Fischer, der neue Musiker sucht.

Kapelle ist für Nachwuchs offen

Im Moment zählt die Formation 35 Frauen und Männer und trifft sich am 27. Dezember zur ersten Probe in der Mensa der Grundschule an der Tuttlingerstraße; dort wird dann jeweils freitags geprobt. Das Repertoire umfasst zwar viele Fasnachtsstücke, geht aber auch mit der Zeit: mit etlichen bekannten Mitsing-Schlagern.

Auf die Frage, ob die Musiker alles auswendig spielen, antwortet der zukünftige Dirigent diplomatisch: „Die einen spielen alles frei, andere wiederum spielen lieber vom Blatt.“

Narrenrichter Jürgen Koterzyna ist sehr froh, dass nach dem überraschenden Weggang des bisherigen Dirigenten Karl Schwegler, der die HKK nur eine Fastnacht lang dirigierte, wieder ein Dirigent gefunden worden ist. „Jochen ist ein alter Hase, kennt die Fasnet und seinen Laden bestens“, freut sich Koterzyna, der dem neuen Dirigenten jede benötigte Unterstützung zukommen lassen will.

Auch in der E-Musik ist Fischer zuhause

Jochen Fischer ist als Musiker nicht nur in der leichten Muse zuhause, sondern liebt ebenso die sogenannte Ernste Musik. Werner Gaiser, in Stockach auch kein unbekannter Musiker, hat des Öfteren schon zusammen mit Fischer musiziert und schwärmt von dessen musikalischen Fähigkeiten. Dass Fischer auch Schlager kann, bewies er bei seinem achtjährigen Einsatz als Keyboarder und Organist bei der bekannten Schlagerband Papis Pumpels. Fischers Appell an Interessierte: „Bitte meldet Euch unter hkkmeister@icloud.com – Ihr werdet es nicht bereuen.“