von Reinhold Buhl

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Narrenvereins Nellenburg-Hindelwangen standen die Präsentation eines umfangreichen Programms für die bevorstehende Fasnacht sowie Teil-Neuwahlen der Vorstandschaft. In seinem kurzen Bericht ging Narrenpräsident Peter Meier vor vollem Haus im Landgasthof Adler unter andrem auf das Thema neuer Kreisverkehr ein. "Mir ist noch nicht klar, wie wir unseren Umzug in der kommenden Fasnacht verkehrstechnisch regeln werden", erklärte Meier, der damit die Problematik ansprach, die durch den Kreisel auf die Narren zukomme, denn an diesem Verkehrsknotenpunkt träfen zwei Bundesstraßen aufeinander, was bei der Umzugsführung am "Schmotzige Dunschdig" nicht einfach zu lösen sein werde. Allerdings ist Meier zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden kann. Er unterrichtete seine Mitglieder auch über den Stand der geplanten Zunftstube in einem der freigewordenen Schulräume der Hindelwanger Schule. "Das Schulzimmer wird allmählich umgebaut, die Fenster werden von außen gestrichen – das übernimmt die Stadt – den Innenanstrich müssen wir selbst übernehmen", erläuterte der Präsident den momentanen Stand der Dinge. Die Hindelwanger Schule habe auch in der kommenden Fasnacht keine Schüler, die befreit werden könnten, so komme es wie in den vergangenen Jahren wieder zu einer "SoS" – Schülerbefreiung ohne Schüler, erklärte Obergangschlupfer Armin Schätzle schmunzelnd in seinem Bericht.

Tonanlage für die Bunten Abende wird aufgerüstet

Auch sprach Meier zwei nicht erfreuliche Punkte der vergangenen Dorffasnacht an. Zum einen sei bei den beiden Bunten Abenden die Ton- und Technikanlage in der Hindelwanger Halle so schlecht gewesen, dass der eine oder andere Gast die Halle während der Aufführungen verlassen habe, da man akustisch nichts verstanden habe. "Man kann das den Leuten nicht verübeln", so Meier weiter. Allerdings konnte er für zukünftige Veranstaltungen Entwarnung geben, denn inzwischen habe die Stadt eine neue Anlage installiert – ein Kostenpunkt von 12 000 bis 15 000 Euro. Das erspare allerdings den Narren nicht die Anschaffung zusätzlicher technischer Geräte wie Bühnen-Lautsprecher, Mikrofone und Headsets für die Akteure der nächsten Bunten Abende. "Das wird ein ziemlicher finanzieller Kraftakt für uns werden", informierte Meier die Anwesenden. Nach der momentanen Kassenlage könnte man sich die Anschaffung allerdings leisten, denn die Kassiererin, Monika Maier, konnte in ihrem Bericht von einem erfreulichen Kassenbestand von 32 936 Euro berichten.

"Lumpemusik" begleitet die Fasnacht 2019 musikalisch

Den zweiten unerfreulichen Punkt, den Meier in seinem Bericht ansprach, war die Verletzung eines Holzhauers beim letztjährigen Narrenbaumsetzen, ein Ereignis, das er als "ziemlichen Stimmungskiller" bezeichnete, denn die Verletzung war so schwer, dass der Krankenwagen zum Einsatz kommen musste. Er freute sich allerdings, bekanntgeben zu können, dass sich der Unglücksrabe wieder bester Gesundheit erfreue. Ebenfalls erfreut war Meier über die Wortmeldung von Franz Schuler, der erklärte, dass seine "Lumpemusik" auch die Dorffasnacht 2019 musikalisch begleiten werde. Diese Kapelle bestehe aus einer Frau und zehn Männern, ergänzte Schuler.

Nach den sehr umfangreichen und detaillierten Berichten der Schriftführerin Edeltraud Krenz sowie des Holzhauermoschters Andreas Meier übernahm Ortschaftsrat Markus Veser, in Vertretung des Ortsvorstehers Wolf-Dieter Karle, den Punkt Entlastungen und dankte im Namen des Ortschaftsrats für die vom Verein geleistete Arbeit.

Sie wurden gewählt Das Ergebnis der Abstimmungen: 2. Vorsitzender: Stefan Bock

Schriftführerin: Edeltraud Krenz

Jugendvertreter: Niclas Reichelt

Beisitzer: Wilfried Krenz, Martina Keller und Michaela Rus Außer Rus, die neu zur Beisitzerin gewählt wurde, wurden alle anderen wiedergewählt. (rb)

