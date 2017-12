Stockach Déborah Rosenkranz singt bei Heiligabend-Gottesdienst

Die Stockacher Popmusikerin lädt für Heiligabend zu einem "Christmas Special" ein. Dabei wird sie mit Familie und Freunden den Gottesdient musikalisch umrahmen.

Nach einem erlebnisreichen Jahr 2017 ist die Stockacher Künstlerin Déborah Rosenkranz wieder zurück in der Heimat – ganz nach den Zeilen von Chris Rea „Coming home for Christmas“, oder wie sie es selbst beschreibt: „Der Heiligabend-Gottesdienst ist für mich ein Schritt zurück nach Hause.“ Und zu diesem Abendgottesdienst lädt Déborah, die durch ihren Fernsehauftritt bei Stefan Raab in der Sendung "TV Total" vor genau zehn Jahren deutschlandweit bekannt wurde, ein.

Der Gottesdienst findet am Sonntag, 24. Dezember, 16.30 Uhr, im ehemaligen Kino in Zizenhausen in der Messkircherstraße 165 statt. Déborah freut sich auf viele Gäste, denn sie wird mit ihren Brüdern und Musikerfreunden diesen Gottesdienst mit altbekannten und sehr modernen Weihnachtsliedern musikalisch umrahmen. „Es wird ein Abend für Jeden, der mit einem leckeren Apéro beschlossen werden wird“, erzählt die junge Künstlerin voller Vorfreude auf das Ereignis. Da die Räumlichkeiten von der Größe her etwas eingeschränkt sind, bittet die Veranstalterin um eine kurze Anmeldung per E-Mail an: lisa@deborah-rosenkranz.com.

Déborah, die auch als singende Stewardess und Buchautorin zum Thema Essstörungen bekannt ist, war 2017 viel beschäftigt, wie sie erzählt. Sie hat die meiste Zeit in den USA verbracht, wo sie mit Musikern aus der Band von Phil Collins zusammenarbeiten konnte und eine Tournee bestritten hat. All diese neuen Erlebnisse und Eindrücke waren für das Gesangstalent Rosenkranz, deren musikalische Wurzeln in Gospel-Songs liegen, ein Gewinn, wie sie es selbst ausdrückt.

Daran möchte sie im kommenden Jahr anknüpfen. Im April 2018 erscheint ihr neues Musikalbum mit Geschichten und Erfahrungen aus ihrem Leben, nicht nur in Bezug auf das Thema Essstörungen, sondern auch über Identitätsfragen.

„Im September 2018 erscheint mein drittes Buch und zum Ende des Jahres wird es noch eine Überraschung geben“, erzählt sie schmunzelnd. Solche Ankündigungen geben natürlich Anlass zu Spekulationen. So könnte die Überraschung ein Christmas-Special 2018 sein – Déborah zusammen mit Rainer Vollmers Papis Pumpels, dem Opern- und Musicalsänger Marcos Padotzke und Daniel Grunenbergs Glasperlenspiel? Es darf spekuliert werden!