von SK

Der Fotoclub Zizenhausen blickte in seiner gut besuchten Hauptversammlung im Clubheim des FC Zizenhausen auf ein erfolgreiches Jahr zurück, verbunden mit neuen Aufgaben im laufenden Jahr. Der Vorsitzende Norbert Schild konnte in der Versammlung Ortsvorsteher Miachel Junginger, die Stellvertretende Ortsvorsteherin Renate Rösgem und Ortschaftsrat Freddy Heim begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung des Fotoclubs.

Dank an alle Mitglieder sprach Norbert Schild aus: für das Engagement, den anständigen und vor allem fairen Umgang miteinander. Gudrun Burger und Dorothee Dauwalter engagierten sich für die Dauerausstellung in der Arztpraxis. Jörg Schickedanz erarbeitete mit Norbert Schild einen Mitgliederfragebogen, wie die Vereinsarbeit verbessert werden kann.

DSGVO wird in Erinnerung gerufen

Die neue Datenschutzgrundverordnung – in Bezug auf die Veröffentlichung von Bildern – war und bleibt auf Grund der Gesetzgebung ein künftiges Dauerthema. Alexander Hermann hat die Thematik explizit ausgearbeitet und Ausdrucke für die Mitglieder zur Verfügung gestellt.

Dorothee Dauwalter und Wilhelm Fischer gaben im Herbst einen Kurs für Mitarbeiter der Stadt Stockach. In praktischen Anwendungen ging es um das Thema „Porträt Foto“. Schriftführer Helmut Groß zog eine Bilanz der erfolgreichen Monatstreffen und der Workshops. Datenschutz und das Recht der Fotografie, das Norbert Schild ausgearbeitet hatte, wurden nochmals in Erinnerung gerufen. Abmahnungen werden künftig zu erwarten sein, da die Gesetzeslage auch hier, wie in vielen Fällen, keine eindeutigen Regelungen hat, war das Fazit. Dies bringe Rechtsstreitigkeiten mit sich, die dann neue Ausgaben für die Betroffenen mit sich brächten.

Vereinsinterne Wettbewerbe werden seit 2018 in jedem Quartal nach vorher festgelegten Themen gemacht. Im Jahreswettbewerb der Mitglieder waren 35 Fotos eingereicht worden. Den ersten Platz belegte mit 92 Punkten Liane Kerle, den zweiten Platz mit 91 Punkten Jörg Schickedanz und den dritten Platz Helmut Groß mit 90 Punkten.