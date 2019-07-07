Die Abiturientinnen und Abiturienten 2019:
Laura Altenburger
Florian Alzner
Claire Armbruster
Teresa Auer
Glaok Balla
Pirmin Bönsch
Edgar Borschniak
Shirley Braun
Maria Bruggaier
Ruth Bruggner
Piranavan Chivakurunathan
Hülya Demirdere
Mathias Dreßen
Maurice Ehlers
Annkathrin Eisenbach
Sarah El Fallous
Emely Fritz
Philipp Funke
Patricia Gajewski
Jan Gottwald
Katharina Gräsle
Annemie Greschner
Sophie Grieble
Louisa Gulden
Sebastian Hahn
Hartmann, Nicole
Mika Heim
Isabella Herzog
Constantin Hirschle
Jessica Ivlev
Alexadra Jägle
Denise Jureczko
Mavin Klink
KatharinaKönig
Luisa Längle
Niklas Lehmann
Patrick Lipiec
Sean Lyons
Loredana Marques
Judith Maßong
Mareike Mauch
Tina Menzer
Hannah Merk
Sabrina Moser
Vanessa Müller
Vy Phuong Nguyen
Tom Noth
Kim Padieth
Kai Philipp
Marco Rascher
Jonas Ritter
Sofia Salatino
Leonie Schacher
Jakob Schädler
Patricia Scheyda
David Schuler
Sabrina Senf
Alina Sigmund
Laura Späth
Theo Stanforth
Julia Steppacher
Liv Sternberg
Nick Thomas
Gina Thum
Denis Titzmann
Gizem Toksöz
Luka Tutuianu
Maria Vees
Carola Veeser
Konrad Vierl
Fabio von Briel
Jan Vorhoff
Celina Wambach
Johanna Wildi
Lina Wochner
Georg Zander
Valentina Zickenberg