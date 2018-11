o haben sich die Neuntklässler am Nellenburg-Gymnasium den Besuch des Autors Manfred Theisen wohl nicht vorgestellt. Im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwoche ist der Kölner da, um sein Sachbuch "Nachgefragt – Medienkompetenz in Zeiten von Fake News" zu präsentieren. Das Erscheinungsdatum verzögere sich bis März, weil alle genannten Links noch geprüft würden, sagte er mit Bedauern.

So durchschaut man Beeinflussung durch das Internet

Statt Autorenlesung gibt es also einen freien Vortrag. Theisen geht auf die Sicherheit persönlicher Daten im Internet ein, auf Nachrichtenquellen und Mechanismen, die die Meinung der Nutzer auf subtile Art beeinflussen. Jeder müsse kritisch prüfen, welche Internetseiten er besucht, welche Informationen er veröffentlicht, welche Suchmaschine er benutzt und über welche Apps er kommuniziert.

Theisen erläutert, wie "Trolle" – Menschen, die unter falschen Namen Meinungen manipulieren – arbeiten. Sobald beispielsweise irgendwo der Name Putin falle, reagiere ein russischer Troll mit einem bestimmten Kommentar. Auch für den türkischen Präsidenten Erdogan seien rund 6000 Trolle aktiv.

Von Fake News bis Gaslighting

Im Bereich "Fake News" beschreibt er am Beispiel Donald Trumps das Verhalten eines toxischen Narzissten. Dieser mache andere nieder, um sich selbst zu erhöhen und sei jemand, der Lügen verbreite, um Menschen zu destabilisieren. Er erklärt auch "Gaslighting", die Weitergabe gezielter Falschinformationen an Opfer, so dass diese die eigene Wahrnehmung in Frage stellen und "Nudging", den Versuch, das Verhalten von Menschen auf vorhersagbare Weise zu beeinflussen. Die Presse sei hier ein wichtiges Kontrollmedium.

Theisen weist auf "hidden apps" hin, versteckte Apps, die unbemerkt mitlaufen. "Die Privatsphäre am Handy bildet man sich ein", betont er. Man müsse für Medien Geld ausgeben, denn "wenn das Produkt kein Geld kostet, dann seid ihr das Produkt", dann werde mit den Nutzerdaten Geld verdient.

Jeder sollte selbst entscheiden dürfen, was mit seinen persönlichen Daten und Bildern geschieht. Daher verstecken sich die Neuntklässler nach dem Vortrag von Manfred Theisen symbolisch unter ihren Jacken. Bild: Claudia Ladwig

Seine dringende Empfehlung lautet,: Geschäftsbedingungen wirklich zu lesen, öfter die Internet-Suchmaschine zu wechseln und Kommunikationswege zu nutzen, die sicher sind – auch wenn die anfangs ein paar Euros kosten.

Am Ende wirken einige Jugendliche etwas nachdenklich – das war das Ziel des Referenten. Schülerin Viviana sagt: "Das war sehr interessant und gut zu verstehen. Ich werde meine Suchmaschine mal wechseln und doch öfter die Zeitung lesen." Nur WhatsApp wolle sie weiternutzen, weil das alle Freunde hätten.

In der 5. Klasse geht es lustiger zu

Spannung ganz anderer Art erleben die Fünftklässler. Anja Janotta stellt ihr drittes Buch vor. "Der Theoretikerclub" hat sie für ihren Sohn geschrieben, nachdem "Die Linkslesestärke" ihrer Tochter gewidmet war. Die hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche, der Sohn dagegen ein Faible für Technik und Computer. Klar, dass ihre Titelhelden sich in einem Blog auf der eigenen Webseite austauschen. Anja Janotta, die auch als Journalistin arbeitet, stellt ihre Figuren so lebendig vor als gebe es sie wirklich.

Einige Schüler lesen Szenen mit verteilten Rollen vor. Sie erfahren, dass Linus, Albert und Roman zwar den theoretischen Durchblick, aber kein Glück haben. Praktisch muss immer Knut helfen, wenn es um ausgekochte Schwestern, streitlustige Nachbarjungs oder die Rettung des Baumhauses geht. Knut ist noch Grundschüler, besitzt aber mehr gesunden Menschenverstand als die Großen zusammen.

Die Autorin fesselt die Zuhörer mit ihrer packenden Vorstellung. Das Ende der Geschichte bleibt offen, die Kinder dürften das Buch gerne in der Schulbibliothek oder der Stadtbücherei ausleihen. In der Fortsetzung "Der Theoretikerclub und die Weltherrschaft." eröffnen die Theoretiker einen Youtube-Kanal, der ihnen Geld bringen soll.

Zur Lese-Aktion Jedem November veranstalteten die Stadtbibliotheken im Kreis Konstanz eine gemeinsame Kinder- und Jugendbuchwoche mit vielen bekannten Schriftstellern, die vor Ort in den Schulen aus ihren Werken lesen und für Fragen zur Verfügung stehen. Für die Stockacher Stadtbücherei war Sabine Luther-Kögel mit den Autoren Manfred Theisen und Anja Janotta unterwegs. Die vorgestellten Bücher können in der Stadtbücherei entliehen werden. Informationen unter: www.manfredtheisen.de und www.anja-janotta.de

