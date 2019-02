Stockach vor 11 Minuten

Das kostet der Kita-Platz künftig in Stockach

Zum 1. April stellen die Kindergärten in Stockach die Beitragsberechnung um. Nach einem Beschluss des Gemeinderats gilt dann das württembergische Beitragsmodell, bei dem sich die Ermäßigungen an der Zahl der Kinder in einer Familie orientieren. Bisher werden Ermäßigungen nach dem badischen Modell gewährt – dabei zählen nur die Kinder, die gleichzeitig betreut werden.