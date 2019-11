Mit Grau kann man derzeit ja so seine Erfahrungen machen. Zum Beispiel wenn man morgens aus dem Haus geht. Vorausgesetzt, um diese Zeit ist die Sonne schon aufgegangen. Dann sieht das Szenario oft genug so aus: Nebel – grau. Der Blick in Nachbars Garten – grau. Die Straße – grau. Nun gut, letzteres hat nichts mit der Jahreszeit zu tun, ein Asphaltbelag sieht irgendwie immer grau aus. Aber das andere, das liegt eindeutig an der Jahreszeit. Und es geht so weit, dass die Macher des Konstanzer Uniradios schon auf einem bekannten sozialen Netzwerk geschrieben haben, nö, sie hätten keine Lust mehr auf Növember.

Der solchermaßen gedisste Monat kann für das Wetter wahrscheinlich auch nix. Und überhaupt, es beschleicht einen der Verdacht, dass Grau eine irgendwie unterschätzte Farbe ist. Was hat es damit auf sich? Ein bekanntes Internet-Lexikon erklärt dazu, Grau entstehe in der additiven wie subtraktiven Farbmischung, wenn die Anteile der jeweiligen Grundfarbe genau gleich sind, die Helligkeit aber weder maximal noch minimal sei – denn dann kämen Weiß oder Schwarz dabei heraus. Aha.

Das klingt zwar zweifellos korrekt, kann aber der Sinnlichkeit der derzeitigen Grau-Erfahrung nicht gerecht werden. Da gibt es nämlich Grau, das schon fast weiß ist und ein wenig wie Watte aussieht – als könnte man sich gleich wohlig hineinfallen lassen. In anderen Fällen hat man es mit einem dunkleren Stahlgrau zu tun, das Stabilität und Verlässlichkeit ausstrahlt – zumindest wenn man es so sehen möchte. Und auch das bekannte Internet-Lexikon listet zahlreiche Grautöne auf: zum Beispiel Anthrazit, Aschgrau, Betongrau, Taubengrau, Mausgrau, Schiefergrau oder Silbergrau.

Da könnte man sich beim nächsten Mal, wenn wieder graues Wetter herrscht, mal überlegen, welcher Grauton es jetzt nun genau ist. Und wenn man die Sache so betrachtet, wird der Spätherbst vielleicht ein bisschen weniger eintönig. Grau ist eben doch irgendwie bunt – auch wenn es unbunt ist.